/Surat Bardoli Bus Accident: लेकीचा वाढदिवस साजरा करून परतणारे पाटील दांपत्य काळाच्या फेऱ्यात, बस अपघातात हृदयद्रावक अंत

Dhule Surat ST Bus Accident Tragic Gujarat Bus Fire: गुजरातमधील सुरतजवळ घडलेल्या भीषण एसटी बस अपघाताने मोठी हानी झाली असून या दुर्घटनेत 7 जणांचा मृत्यू तर 41 प्रवासी जखमी झाले आहेत. दोन महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसांची समोरासमोर धडक होऊन त्यापैकी एका बसने अचानक पेट घेतल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली. प्राथमिक माहितीनुसार, धडकेनंतर एका बसमधील इंधन टाकी फुटल्याने आग वेगाने पसरली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अपघातानंतर काही क्षणांतच बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडली आणि प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही.
या अपघातातील मृतांमध्ये पाचोरा येथील मधुकर यशवंत पाटील आणि त्यांच्या पत्नी अर्चना मधुकर पाटील यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, हे दांपत्य आपल्या मुलीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पाचोरा येथे आले होते. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवल्यानंतर ते सुरतकडे परतत असतानाच ही दुर्दैवी घटना घडली.
पाचोरा बसस्थानकातून त्यांनी जामनेर–सुरत एसटी बस पकडली होती. मात्र काही तासांतच त्याच बसचा सुरतच्या उवा गावाजवळ अपघात झाला आणि त्यातच त्यांचा अंत झाला. कुटुंबातील आनंदाचा प्रवास क्षणार्धात शोकात बदलला.
अपघातानंतर काही मृतदेहांची ओळख पटवण्यात अडचणी येत असून प्रशासनाकडून डीएनए चाचणीद्वारे मृतांची ओळख निश्चित केली जाणार आहे. घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली असून नातेवाईकांचा आक्रोश पाहायला मिळत आहे.
या अपघातात जामनेर–सुरत एसटी बसचे चालक घनश्याम बरकले यांचाही मृत्यू झाला आहे. अपघाताची माहिती समोर आल्यानंतर त्यांच्या मूळगावी शोककळा पसरली. कुटुंबीय, मित्र आणि ग्रामस्थांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावनिक श्रद्धांजली अर्पण केली. घनश्याम बरकले हे 2013 पासून महाराष्ट्र एसटी महामंडळात कार्यरत होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी आणि आई-वडील असा परिवार आहे. कर्तव्यनिष्ठ आणि शांत स्वभावाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख होती.
या दुर्घटनेत एकूण 7 जणांचा मृत्यू झाला असून 41 प्रवासी जखमी झाले आहेत. काही जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जखमींवर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
राज्य सरकारकडून मृतांच्या वारसांना 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून, पंतप्रधान कार्यालयाकडून 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही दुर्घटना इतकी भीषण होती की संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.