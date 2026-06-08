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महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळावर फिरायला आलेल्या पर्यटकांना दिसली आश्चर्यकारक गोष्ट! आनंद गगनात मावेना

कोयना बॅकवॉटरमध्ये फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे प्रथम आगमन झाले आहे. येथे आलेल्या पर्यटकांना फ्लेमिंगो पाहून आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 08, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:01 PM IST
महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळावर फिरायला आलेल्या पर्यटकांना दिसली आश्चर्यकारक गोष्ट! आनंद गगनात मावेना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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