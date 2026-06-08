/महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळावर फिरायला आलेल्या पर्यटकांना दिसली आश्चर्यकारक गोष्ट! आनंद गगनात मावेना

Maharashtra Satara : महाराष्ट्रातील साताऱ्या जिल्ह्यातील महाबळेश्व हे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. महाबळेश्वरसह आता कोयना बॅकवॉटर परिसर देखील तितकाच लोकप्रिय होत आहे. मोठ्या संख्येने पर्यटक कोयना बॅकवॉटर परिसरात फिरायला येत आहेत. कोयना बॅकवॉटर परिसरात फिरायला आलेल्या पर्यटकांना आश्चर्यकारक गोष्ट दिसली आहे. ही आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे थवे आहेत. कोयना बॅकवॉटरमध्ये पहिल्यांदाच फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे आगमन झाले आहे. यामुळे पर्यटकांमध्ये उत्साह संचारला आहे.
कोयना बॅकवॉटर परिसरातील एमटीडीसी मुनावळे बोट क्लब परिसरात नुकतेच फ्लेमिंगो (रोहित) पक्ष्यांचे दर्शन झाल्याने पर्यटक आणि पक्षीप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आकर्षक गुलाबी रंग आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रूपामुळे ओळखले जाणारे हे स्थलांतरित पक्षी प्रथमच या परिसरात आढळल्याचे सांगितले जात आहे.कोयना जलाशयाचे शांत, स्वच्छ आणि नैसर्गिक वातावरण विविध स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अनुकूल ठरत असल्याने दरवर्षी अनेक दुर्मिळ पक्षी येथे दाखल होतात.
यावर्षी फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा थवा दिसून आल्याने या परिसराच्या जैवविविधतेचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पर्यटकांना बोटिंगचा आनंद घेत असतानाच फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे निरीक्षण करण्याची अनोखी संधी मिळत आहे. त्यामुळे निसर्गप्रेमी आणि छायाचित्रकारांसाठीही हा परिसर विशेष आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे.स्थानिक नागरिकांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी तसेच त्यांच्या अधिवासाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या आगमनामुळे कोयना बॅकवॉटर परिसराच्या पर्यटन आणि पर्यावरणीय महत्त्वात आणखी भर पडली आहे.
जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठार परिसरात पुन्हा एकदा गव्यांचे दर्शन झालं आहे. उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे कास परिसरात पर्यटकांची चांगलीच गर्दी वाढू लागली आहे. अशातच दुपारच्या सुमारास काही पर्यटकांना रस्त्यालगत गवे दिसून येत आहेत.अचानक समोर आलेल्या गव्यांमुळे वाहनचालकांची भांबेरी उडत आहे.कास परिसर हा जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध असून वन्यप्राण्यांचा वावर नेहमीच असतो. मात्र पर्यटकांची वाढती गर्दी आणि जंगल परिसरात होणारी हालचाल यामुळे गवे मानवी वस्तीकडे येत असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे
दरम्यान, वन विभागाने पर्यटकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून जंगल परिसरात अनावश्यक गर्दी न करण्याचे तसेच वन्यप्राण्यांना त्रास होईल असे कृत्य टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.