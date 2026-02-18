English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमकं चाललयं काय? एका फोटोमुळे पडला प्रश्न

 ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी एका बॅनरचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोच्या माध्यमातून त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेमकं चाललयं काय असा प्रश्न पडत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 18, 2026, 04:44 PM IST
फ्रान्सचे राष्ट्र प्रमुख मुंबई दौऱ्यावर आले.  या निमित्ताने  जोरदार बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. यापूर्वी देखील अनेकदा बॅनरबाजी करण्यात आली.  पण आजवर मुख्यमंत्री आणि त्यानंतर थोड्या कमी मात्र सारख्या उंचीवर  दोन उपमुख्यमंत्र्यांचे फोटो असायचे. मात्र, सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्यांदाच करण्यात आलेल्या बॅनरजीत विचित्र प्रकार पहायला मिळाला.

सुषमा अंधारे यांनी फोटो शेअर करत या बॅनरमध्ये नेमकं काय आहे आक्षेपार्ह आहे याबाबत पोस्ट लिहीली आहे.  या  बॅनर मध्ये नव्याने उपमुख्यमंत्री झालेल्या सुनेत्रा वहिनी यांचा फोटो आकाराने छोटा का लावला गेला ?  हे बॅनर 'शाहसेनेने' लावले असल्याचे कळते.  शाह सेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुनेत्रा वहिनींचा फोटो लहान करून नेमके काय दाखवायचे आहे.  महिला म्हणून श्रीमती पवार यांचे अवमूल्यन करायचे आहे की पदसोपांपरंपरेमध्ये मी दुसरा आणि पवार तिसऱ्या असं सांगायचं आहे...? अशी पोस्ट सुषमा अंधारे यांनी केली आहे. 

फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्यूएल मॅक्रॉन तीन दिवसांच्या  भारत दौऱ्यावर आहेत.  या पार्श्वभूमीवर मंत्रालय, मलबार हिल आणि लोक भवनच्या परिसरात रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर फलक लावले आहेत. पदपथांवरही फलक लावले आहेत. सार्वजानिक ठिकाणी, रस्ते, चौकांत फलक लावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही हे फलक लावण्यात आल्याने विरोधकांनी यावर टीका केली. त्यातच उद्धवसेनेच्या सुषमा अंधारे यांनी या फलकावरून आणखी एक सवाल केला आहे.

 

Vanita Kamble

