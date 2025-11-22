English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'हो मी नरेश म्हस्केंना भेटले होते', सुषमा अंधारे यांनी केलं मान्य, 'मी दोन वेळा त्यांना...'

Sushma Andhare Post: उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिल्लीत नरेश म्हस्के यांची भेट घेतल्याचा दावा केला आहे. यानंतर सुषमा अंधारे यांनी पोस्ट केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 22, 2025, 08:51 PM IST
'हो मी नरेश म्हस्केंना भेटले होते', सुषमा अंधारे यांनी केलं मान्य, 'मी दोन वेळा त्यांना...'

Sushma Andhare Post: उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिल्लीत नरेश म्हस्के यांची भेट घेतली होती. तसंच त्या आमच्या पक्षात प्रवेश कऱणार होत्या असा दावा केला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' कार्यक्रमात त्यांनी हा दावा केला. यानंतर सुषमा अंधारे यांनी 'झी 24 तास'शी संवाद साधताना तसंच एक्सवर पोस्ट शेअऱ करत ही भेट झाल्याचं मान्य केलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये सविस्तरपणे नेमकं काय झालं याची माहिती दिली आहे. 

सुषमा अंधारे यांनी पोस्टमध्ये काय लिहिलं आहे?

"प्रिय उदयभाऊ, आज एका जाहीर कार्यक्रमांमध्ये तुम्ही शिंदेंमुळे दखलपात्र झाला आहात हे मान्य केले.  पण सगळ्यात आधी तुम्हाला राजकीय क्षेत्रात जे स्थान दिले ते ठाकरेंनी दिले...!त्यानंतर आपली एक धुरंधर राजकारणी म्हणून ओळख राष्ट्रवादीने तयार केली...!!तिथून आपण शिवसेनेत येऊन आपण एक मुत्सद्दी राजकारणी आहात हे सिद्ध केले...!!! शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाताना आपण सत्तेसाठी कुणासोबतही जाऊ शकता हे सिद्ध केले. उदयभाऊ , आता  उपमुख्यमंत्री पदाची तुमची सुप्त महत्वकांक्षा मी उघड केल्याने एका अर्थी तुमचे मनसुबे उधळल्यासारखे झाले आहेत का? माझ्यामुळे आपल्या सुप्त इच्छा जगजाहीर झाल्या आहेत का? कदाचित त्यामुळेच आपण आज वैतागून माझी आणि नरेश मस्के यांची भेट झाल्याचे मुलाखतीत सांगत होतात," असा टोला सुषमा अंधारे यांनी लगावला आहे. 

'होय माझी आणि नरेश मस्के यांची भेट झाली'

"होय माझी आणि नरेश मस्के यांची नक्की भेट झाली. भेट घेतली नाही; भेट झाली..! दिल्ली महाराष्ट्र सदनच्या उपहारगृहामध्ये चहासाठी बसल्यानंतर भेट झाली माझ्या समवेत माझ्या पक्षाचे खा . भाऊसाहेब वाकचौरे असताना बाजूला खा. भगरे गुरुजी असताना आणि समोर अनेक वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार बसलेले असताना माझी भेट झाली.  विशेष ही भेट झाल्यावर मी सगळ्यात आधी माझ्या पक्षप्रमुखांना ही माहिती दिली हे कदाचित आपल्याला माहित नसेल. पण तरीही मी समजूच शकते," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. याआधी मी नरेश म्हस्केंना कोणत्याही बंद खोलीत भेटलेली नाही. आयुष्यात मी फक्त दोन वेळा त्यांना भेटली आहे असं त्यांनी झी 24 तासशी संवाद साधताना सांगितलं होतं. 

"उदय भाऊ,  आता तिथूनही तुम्ही फुटून निघण्याच्या तयारीत आहात..! आणि नेमकं तुमच्या याच दुखऱ्या नसेवर मी बोट ठेवलं तेव्हा तुम्ही कळवळून माझ्याबद्दल अतिशय सहज स्वाभाविक घडलेल्या घटनेला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. पण उदय भाऊ, आपला वार अगदीच बेकार गेला आहे. पण या निमित्ताने का असेना माझं बोलणं हे तुमच्या फार जिव्हारी लागलंय हे लक्षात आलं," असंही प्रत्युत्तर त्यांनी दिलं आहे. 

सुषमा अंधारे शिंदेंच्या शिवसेनेत करणार होत्या प्रवेश? दिल्लीत नरेश म्हस्केंची घेतली भेट? उदय सामंत यांच्या दाव्याला दिलं उत्तर

 

उद्घव ठाकरेंना राखी बांधतानाचा फोटोही त्यांनी पोस्टसोबत शेअर केला आहे. हा फोटो मी काही सांगण्यापेक्षा जास्त बोलका आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच तुमच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीला तेवढं आम्हालाही बोलवा बरं का असंही उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे. 

उदय सामंत यांचा दावा काय?

"सुषमाताई दिल्लीत नरेश म्हस्केंना का भेटल्या? हेदेखील मला माहिती आहे. याचं उत्तर नरेश म्हस्के चांगलं देऊ शकतात. अंबादास दानवे अनेक वेळा शिंदे साहेबांना का भेटले? हा दावा नसून वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या भेटीचं कारण मला माहिती नाही. माझ्याकडे 20-40 आमदार आहेत हे माहिती असेल, तर मग हेदेखील माहिती असेल ना की खासदार नरेश म्हस्के यांना कुठच्या गोष्टीसाठी भेटत असतील," असं उदय सामंत म्हणाले आहेत. 

पुढे ते म्हणाले "सुषमा अंधारे यांनी माझ्यावर टीका केली तरी मी वाटेल त्या थराला जाऊन टीका करणार नाही. ती माझी संस्कृतीही नाही. पण त्या का भेटल्या? कधी आमच्या पक्षात येणार होत्या? उद्धव ठाकरेंवर का नाराज  होत्या? त्यांना पक्षात बोलायला कोण दे नव्हतं? याचीही उत्तरं दिली पाहिजेत". 

