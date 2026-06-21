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ठाकरेंसोबत असल्याचा दावा करणाऱ्या मराठवाड्यातील बंडखोर खासदाराचा मुलगा वडिलांचा मार्ग स्विकारणार?

नागेश पाटील आष्टीकर हे शिंदेंच्या शिवसेनेत गेल्याचं स्पष्ट झालंय. त्याचवेळी आता कृष्णा आष्टीकर यांनीही थेटपणे सुषमा अंधारेंना लक्ष्य केल्यानं, ते ठाकरेंसोबत राहणार की तेही वडिलांचा मार्ग स्विकारणार? अशी चर्चा आता मराठवाड्यात सुरू झाली आहे.   

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 21, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:24 PM IST
ठाकरेंसोबत असल्याचा दावा करणाऱ्या मराठवाड्यातील बंडखोर खासदाराचा मुलगा वडिलांचा मार्ग स्विकारणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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