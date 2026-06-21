/ठाकरेंसोबत असल्याचा दावा करणाऱ्या मराठवाड्यातील बंडखोर खासदाराचा मुलगा वडिलांचा मार्ग स्विकारणार?

Maharashtra Politics : नागेश पाटील आष्टीकरांनी अखेर त्यांनी ठाकरेंची साथ सोडल्याचं जाहीर केले. याच आष्टीकरांवर आणि त्यांचे पुत्र कृष्णा आष्टीकरांवर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे सातत्यानं टीका करत आहेत. सुषमा अंधारेंच्या या टीकेवर आता कृष्णा आष्टीकरांनीही पलटवार करायला सुरुवात केली. त्यामुळं ठाकरेंसोबत असल्याचं म्हणणारे कृष्णा आष्टीकर आणि ठाकरेंच्याच शिवसेनेच्या उपनेत्यामध्ये टोकाचा वाद सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हिंगोलीचे फुटीर खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांचे पुत्र कृष्णा पाटील आष्टीकरांनी सुषमा अंधारेंवर टीका केली. 17 जूनपासूनच सुषमा अंधारे या नागेश पाटील आष्टीकर फुटल्याचा दावा करत होत्या. त्यावर रविवारी शिक्कामोर्तबही झाल्याचं पाहायला मिळालं. नागेश पाटील आष्टीकरांवर बोलतानाच, सुषमा अंधारे त्यांचे पुत्र कृष्णा पाटील आष्टीकरांनाही लक्ष्य केलेलं. कृष्णा पाटील यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विधान परिषदेची निवडणूक लढवली. पण, मतदानाआधी कृष्णा यांचे वडील नागेश पाटील आष्टीकरांनी ठाकरेंची साथ सोडली. त्यावरून अंधारेंनी कृष्णा पाटलांच्या निष्ठेवरही सवाल उपस्थित केले. याच सातत्यपूर्ण टीकेनंतर आष्टीकरांच्या माणसाकडून धमकी आल्याचाही आरोप अंधारेंनी केला.
पण, हे सगळं सुरू असतानाच आता कृष्णा पाटील आष्टीकरांनीही देखील अंधारेंवर थेट प्रहार केल्याचं पाहायला मिळतं आहे. अंधारेंच्या टीकेचा समाचार घेताना कृष्णा पाटलांच्या बोचऱ्या शब्दात अंधारेंना थेट इशारा दिल्याचं पाहायला मिळालं. कृष्णा पाटील यांच्या या टीकेवर सुषमा अंधारेंनी थेट बोलणं टाळलं. पण, त्यांनी पुन्हा एकदा कृष्णा पाटलांच्या निष्ठेला लक्ष्य केलं.
युबीटी च्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे सुपुत्र नागेश पाटील यांच्यावर बोचरी टीका केल्यानंतर कृष्णा पाटील यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. सुषमा अंधारे ह्या मानसिक रोगी झाल्यात त्यांना चांगल्या मनोविकार तज्ञाची गरज आहे. त्यांनी हिंदू देवी देवतांबद्दल, बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल एकेरी भाषेत वक्तव्य केली ते आम्ही उकरून काढावे का असे कृष्णा पाटील म्हणाले. जिवंत पाणी वडिलांचे श्राद्ध घालण्याची भाषा ही न शोभनारी आहे. मी चांगल्या संस्कृतीत वाढलोय वडिलांच्या विरोधात बोलणार नाही एकवेळ राजकारण थांबवेल असे कृष्णा पाटील म्हणाले.