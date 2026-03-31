खरातची जागा आणि आवारेचे दुकान!, भोंदूबाबा खरात प्रकरणात सुषमा अंधारेंचा नवा गौप्यस्फोट, नामकर्ण आवारेंसह रुपाली चाकणकरांवर थेट निशाणा

भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवीन खुलासे केले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 31, 2026, 01:48 PM IST
शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी अशोक खरात प्रकरणात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी रुपाली चाकणकर आणि दीपक केसरकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. खरातचे भोंदूबाबाचे जग चालण्यासाठी नामकरण आवारे किंवा चाकणकर ही सगळी माणसे प्रयत्न करत होती. त्यामुळे ही सर्व माणसे गुन्हेगार ठरविण्यात यावं, असं अंधारे यांनी आरोप केलं. 

केसरकर यांनी 39 लोकांची नावं सांगावी?

सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दीपक केसरकरांना आवाहन केलं आहे, या सगळ्या प्रकरणात अशोक खरातला कोणी कोणी पोसलं हे माहिती आहे. तुम्हाला माहिती असून जर तुम्ही माहिती देत नसाल तर आणि माझं नाव आलं तर मी इतरांचं नाव घेईल, असं म्हणत असाल. याचा अर्थ तुम्ही गुन्हेगारांना लपवत आहात. त्यामुळे केसरकरांनी सर्वप्रथम सांगा की हे 39 लोक कोण आहेत, ते सांगावे. ते कोण मंत्री आहेत त्यांची नावं उघड केली पाहिजे. केसरकर म्हणाले होते की, मी एकटा गेलो नव्हतं. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते, त्यांना घेऊन गेलो होतो. म्हणजे केसरकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या एकनाथ शिंदेंचे अशोक खरातशी संबंध आहे का, हे सांगू इच्छितो. त्यांना या सगळ्यामध्ये सुचित काय करायचं आहे. 

नामकरण आवारे ही महत्त्वाची कडी

पुढे बोलताना सुधमा अंधारे म्हणाल्यात की,  आम्ही एसआयटीला भेटून सांगितलं होतं की, शिवनिकाची सर्व सदस्यांची चौकशी झाली पाहिजे. यात प्रामुख्याने 3 नावे असून ज्यात एक नाव आहे चाकणकर, नामकर्ण आवारे आणि ललित पोफळे. नामकरण आवारे ही महत्त्वाची कडी असून ती का महत्त्वाची आहे त्याचे कारण म्हणजे आवारे हा भाजप उद्योजक आघाडीचा सरचिटणीस आहे. पण सध्या त्याचे भाजपसोबत कनेक्शन दिसत नाही, तरीदेखील अद्याप त्यांची चौकशी का झाली नाही, असा प्रश्न अंधारे यांनी विचाराला. 

 

जयकुमार रावल यांची देखील चौकशी करा - अंधारे

त्यांनी पत्रकार घेत आरोप केला की,  ही सगळी मंडळी जाणीवपूर्वक खरातला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि त्याचे प्रस्थ वाढवण्यासाठी मदत करत होती. यात चाकणकर यांचा मोठा सहभाग असल्याचे समोर आलंय. चाकणकर यांना सगळी परिस्थिती माहीत असताना गुन्हेगाराला पाठीशी घातले. आता त्या एसआयटीच्या चौकशीसाठी सामोरे का जात नाही? आता समजते की त्या महिला आहेत म्हणून प्रवास करता येत नाही, असे कारण त्यांनी दिले आहे. एसआयटी अजूनही रूपाली चाकणकरांना चौकशीला का बोलवत नाही? चाकणकरांना समान पाठवले, असे समजले. पण त्यांनी महिला असल्यामुळे मी प्रवास करू शकत नाही, असे म्हटलं. मग तुम्ही दर 15 दिवसाला नाशिकला जात होत्या तेव्हा तुम्ही महिला नव्हत्या का? आयोगाची सर्व महत्त्वाची कामे सोडून जेव्हा तुम्ही नाशिकला जायच्या, तेव्हा तुम्हाला हे कारण पुरेसे नव्हते का? हे असे उत्तर देत असतील तर एसआयटीचा अवमान आहे. अधिकाऱ्यांचा अवमान आहे. जयकुमार रावल यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे. कोणत्या पुराव्याच्या आधारे पर्यटन दर्जा दिला? असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे.

तटकरे फॅमिली अत्यंत हुशार..

सुषमा अंधारे पुढे म्हणाल्या की, चाकणकर यांचे यजमान नीलेश चाकणकर आणि आकाश चौधरीची प्रॉपर्टी एकत्रित आहे. हा आकाश चौधरी कोण आहे, तटकरे यांचा साथीदार आहे. यातली गंमत अशी आहे की तटकरे फॅमिली अत्यंत हुशार आहे. त्यांनी एकामागून एक कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. आकाश चौधरीच्या मदतीने सगळे काम करतात. एक गीतामृत नावाची कंपनी आहे जी अदिती तटकरे आणि आकाश चौधरीच्या नावावर आहे. असे अनेक कंपन्या या दोघांच्या नावावर आहेत. गंमत अजून पुढे आहे. आता अनिकेत तटकरे आणि आकाश चौधरी या दोघांच्या नावावर सुद्धा अनेक कंपन्या आहेत.

ही सगळी कडी मला आता मुलुंडचे एचडी व्हिडीओ सपेशालिस्ट किरीट सोमय्या यांची मदत पाहिजे. किरीटजी तुमची आणि ईडीची फार ओळख आहे. तुम्ही फार कागदपत्र काढतात. आता आम्हाला पण मदत करा या लोकांच्या कंपन्यांचे कागदपत्र काढायला. ब्लॅक मनी व्हाइट करण्यासाठी त्यांच्या कंपन्या आहेत. यावर सुद्धा चर्चा झाली पाहिजे. मी सगळे पुरावे देण्यास तयार आहे, असेही सुषमा अंधारे यांनी म्हटले आहे.

सुषमा अंधारे यांनी पुढे बोलताना म्हटले की, चाकणकरांना सगळी परिस्थिती माहिती असताना चाकणकरांनी गुन्हेगाराला पाठिशी घातले. एवढे सर्व सत्य असताना मला प्रश्न पडतो की, एसआयटी अजूनही चाकणकरांना चाैकशीसाठी का बोलावत नाही? माध्यमांकडून माहिती मिळते की, चाकणकर यांना समन्स गेला आहे, पण चाकणकर मी महिला असल्या कारणाने प्रवास करू शकत नाही, अशी माहिती आम्हाला माध्यमांकडूनच कळती आहे.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

