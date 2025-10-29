English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषद घेत केले खळबळजनक दावे

 साताऱ्यातील डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात रोज नवनवीन माहिती समोर येताना दिसतेय. सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा खळबळजनक दावे केले आहेत.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 29, 2025, 09:34 PM IST
सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषद घेत केले खळबळजनक दावे

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास: साताऱ्यातील डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात रोज नवनवीन माहिती समोर येताना दिसतेय. सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा खळबळजनक दावे केले आहेत. तर रूपाली चाकणरांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी करण्यात आलीय.. पत्रकार परिषदेत अंधारेंनी कोणते मोठे आरोप केले आहेत. फलटणच्या महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंनी पुन्हा एकदा मोठा गौप्यस्फोट केलाय.. डॉक्टरच्या हातावरील हस्ताक्षर आणि तिनं लिहिलेल्या पत्रावरील हस्ताक्षरात तफावत असल्याचा मोठा दावा अंधारेंनी केलाय.. अंधारेंनी डॉक्टराच्या हातावरच्या सुसाईड नोटमधील निरीक्षक शब्द आणि जिवंत असतांना डॉक्टरनं लिहिलेल्या पत्रावरील निरीक्षक शब्दाचे बारकावे पत्रकार परिषदेत अंधारेंनी मांडले. त्यामुळे महिला डॉक्टरच्या हातावरचं हस्ताक्षर नेमकं कुणाचं आहे? असा खडा सवाल देखील अंधारेंनी उपस्थित केलाय..?

Add Zee News as a Preferred Source

महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकरांना देखील लक्ष्य केलंय. रूपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्यासाठी बीडमध्ये आंदोलन सुरूय. चाकणकरांनी डॉक्टर महिलेचा अपमान केल्याचा आरोप आंदोलकांचा असल्याचा दावा सुषमा अंधारेंनी केलाय...

रूपाली चाकणकरांनी पत्रकार परिषद घेत डॉक्टरच्या महिलेच्या सीडीआरसंदर्भातली माहिती दिली होती. डॉक्टर आणि दोन्ही संशयित आरोपींमध्ये संवाद सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान यावरून देखील सुषमा अंधारेंनी सवाल उपस्थित केले आहेत...

महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणावरून अंधारेंनी मोठे दावे केले आहेत.. तसंच रणजीतसिंह नाईक निंबाळकरांवर देखील त्यांनी गंभीर आरोप केले होते. निंबाळकरांवर केलेल्या आरोपांनंतर त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. मात्र, आज पुन्हा हक्कभंगाची नोटीस आल्याचं अंधारेंनी म्हटलंय.. हक्कभंग आणि 50 कोटींच्या दाव्याची नोटीस. दोन्ही नोटीस मी स्वीकारते -सुषमा अंधारे

सुषमा अंधारेंकडून आत्महत्या प्रकरणावरून खळबळजनक आरोपांची मालिका सुरूय.. तर दुसरीकडे राहुल गांधींनी डॉक्टर महिलेच्या कुटुंबाशी फोनवरून संवाद साधलाय.. यावेळी डॉक्टर महिलेच्या वडिलांनी राहुल गांधींकडे न्यायाची मागणी केलीय...

सुषमा अंधारेंनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषेद घेत डॉक्टरची हत्याच झाल्याचा संशय व्यक्त केलाय. तसंच सुसाईड नोट आणि डॉक्टरच्या पत्रामधील निरीक्षक या शब्दावरूनही त्यांनी गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट निर्माण होण्याची शक्यता आहे...

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Sushma AndhareSatara female doctor case

इतर बातम्या

विजयच्या सभेतील मृताच्या पत्नीने परत केली 20 लाखांची मदत; म...

मनोरंजन