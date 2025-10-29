सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषद घेत केले खळबळजनक दावे

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास: साताऱ्यातील डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात रोज नवनवीन माहिती समोर येताना दिसतेय. सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा खळबळजनक दावे केले आहेत. तर रूपाली चाकणरांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी करण्यात आलीय.. पत्रकार परिषदेत अंधारेंनी कोणते मोठे आरोप केले आहेत. फलटणच्या महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंनी पुन्हा एकदा मोठा गौप्यस्फोट केलाय.. डॉक्टरच्या हातावरील हस्ताक्षर आणि तिनं लिहिलेल्या पत्रावरील हस्ताक्षरात तफावत असल्याचा मोठा दावा अंधारेंनी केलाय.. अंधारेंनी डॉक्टराच्या हातावरच्या सुसाईड नोटमधील निरीक्षक शब्द आणि जिवंत असतांना डॉक्टरनं लिहिलेल्या पत्रावरील निरीक्षक शब्दाचे बारकावे पत्रकार परिषदेत अंधारेंनी मांडले. त्यामुळे महिला डॉक्टरच्या हातावरचं हस्ताक्षर नेमकं कुणाचं आहे? असा खडा सवाल देखील अंधारेंनी उपस्थित केलाय..?
महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकरांना देखील लक्ष्य केलंय. रूपाली चाकणकरांच्या राजीनाम्यासाठी बीडमध्ये आंदोलन सुरूय. चाकणकरांनी डॉक्टर महिलेचा अपमान केल्याचा आरोप आंदोलकांचा असल्याचा दावा सुषमा अंधारेंनी केलाय...
रूपाली चाकणकरांनी पत्रकार परिषद घेत डॉक्टरच्या महिलेच्या सीडीआरसंदर्भातली माहिती दिली होती. डॉक्टर आणि दोन्ही संशयित आरोपींमध्ये संवाद सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान यावरून देखील सुषमा अंधारेंनी सवाल उपस्थित केले आहेत...
महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणावरून अंधारेंनी मोठे दावे केले आहेत.. तसंच रणजीतसिंह नाईक निंबाळकरांवर देखील त्यांनी गंभीर आरोप केले होते. निंबाळकरांवर केलेल्या आरोपांनंतर त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. मात्र, आज पुन्हा हक्कभंगाची नोटीस आल्याचं अंधारेंनी म्हटलंय.. हक्कभंग आणि 50 कोटींच्या दाव्याची नोटीस. दोन्ही नोटीस मी स्वीकारते -सुषमा अंधारे
सुषमा अंधारेंकडून आत्महत्या प्रकरणावरून खळबळजनक आरोपांची मालिका सुरूय.. तर दुसरीकडे राहुल गांधींनी डॉक्टर महिलेच्या कुटुंबाशी फोनवरून संवाद साधलाय.. यावेळी डॉक्टर महिलेच्या वडिलांनी राहुल गांधींकडे न्यायाची मागणी केलीय...
सुषमा अंधारेंनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषेद घेत डॉक्टरची हत्याच झाल्याचा संशय व्यक्त केलाय. तसंच सुसाईड नोट आणि डॉक्टरच्या पत्रामधील निरीक्षक या शब्दावरूनही त्यांनी गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट निर्माण होण्याची शक्यता आहे...