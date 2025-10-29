'महिला आयोग सुपारी वाजविण्यासाठी, शत्रुच्या हॉटेलमध्येच महिला का गेली?' सुषमा अंधारेंचे खळबळजक आरोप

Sushma Andhare: फलटण येथील महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. सुषमा अंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेत महिला आयोगावर निशाणा साधलाय. आपल्याला आणखी एक हक्कभंगाची नोटीस त्याचबरोबर 50 कोटींच्या अब्रू नुकसानीची नोटीसही आल्याची माहिती त्यांनी दिलीय.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या फलटण दौर्यावर आणि पत्रकार परिषदेवर अंधारे यांनी कडाक्याची टीका केली. मृत डॉक्टरच्या सीडीआर (कॉल डिटेल रेकॉर्ड) वर चर्चा करताना आयोगाने माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचेही सीडीआर सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय महिला आयोगाने राज्य आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागावे. तसेच आयोगाची भूमिका संशयास्पद वाटते आणि ते सुपारी घेऊन कार्यरत असल्यासारखे दिसते, असा आरोप सुषमा अंधारेनी केलाय.
बीडमध्ये तरुणांनी टॉवरवर चढून चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली आहे. मृत डॉक्टरच्या बदनामीसाठी आयोग जबाबदार असल्याचा आरोप करत ते म्हणतात की, ही घटना न्यायाच्या बाजूने उभी राहण्याऐवजी राजकीय संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. अंधारे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत सांगितले की, मृत बहिणीच्या सन्मानाची रक्षा करण्यासाठी सामान्य लोकही रस्त्यावर उतरल्याचे सुषमा अंधारेंनी यावेळी म्हटलंय.
मृत डॉक्टरच्या हातावरील हस्ताक्षर आणि चार पानांचे पत्रातील हस्ताक्षर जुळत नाहीत, असा खुलासा अंधारे यांनी केला. पत्रात 'निरीक्षक' हा शब्द नऊ वेळा आला असून, त्यातील वेलांटी (dot) वेगळी आहे. हातावरील 'निरिक्षक' शब्दात पहिली वेलांटी आहे, तर पत्रात दुसरी. हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल मागवला असून, यातून पत्राची खराईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. हे सर्व पुरावे न्यायालयात सादर करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
घटना घडल्यानंतर बहिणीने फोन केला तेव्हा पोलिसांनी सांगितले की, संध्याकाळी त्यांनी आत्महत्या केली आहे. पण रात्री अकरा वाजता संपदा यांच्या स्टेटसला लाईक कशी काय झाली? असा प्रश्न उपस्थित करत अंधारे यांनी संशयित व्यक्तींना चौकशीतून वगळू नये, असे सांगितले. प्रशांत बनकर आणि पीएसआय गोपाळ बदने यांचे हजर होणे संशयास्पद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हे प्रकरण राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप करत त्या म्हणाल्या की, न्याय मिळवण्यासाठी लढा सुरूच राहील, असे सुषमा अंधारे म्हणाल्या.
