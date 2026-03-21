'मोठेमोठे गार केले गंमतमधी...' चाकणकरांचा आणि नैतिकतेचा सुतराम संबंध नाही, सुषमा अंधारेंची फेसबुक पोस्ट चर्चेत

18 मार्चपासून महाराष्ट्रात एका वेगळ्या प्रकरणाची चर्चा आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात यांनी महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याच उघड झालं. यानंतर रुपाली चाकणकरांना सहआरोपी करा अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली. 20 मार्च रोजी अखेर मुख्यमंत्र्यांनी रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं. रुपाली चाकणकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुषमा अंधारे यांच्याकडे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर सुषमा अंधारे यांची फेसबुक पोस्ट आणि व्हॉट्सऍप स्टेटस चर्चेत आलं.
चाकणकरांचा आणि नैतिकतेचा सुतराम संबंध नाही. चाकणकरांना जर स्वेच्छेने राजीनामा द्यायचा असता तर तो त्यांनी एक वर्षापूर्वी जेव्हा हे प्रकरण त्यांच्या कानावर आलं तेव्हाच किंबहुना किमान तीन दिवस आधी तरी तो राजीनामा दिला असता चाकणकर शेवटच्या क्षणापर्यंत पद वाचवण्यासाठी धडपडत राहिल्या. चाकणकरांना जरा जरी पश्चातापबुद्धी झाली असती तर त्या खरातची अटक झाल्याबरोबर राजीनामा देऊन मोकळ्या झाल्या असत्या मुळात हा राजीनामा नाही ही हकालपट्टी आहे. चाकणकरांनी शब्दाची मलमपट्टी करून उगाच केविलवाणी धडपड करू नये. नुसता राजीनामा पुरेसा नाही. चाकणकरांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना सह आरोपी करून आणि त्यांची अटक होणं जास्त गरजेचे आहे.
सुषमा अंधारे यांनी आपल्या व्हॉट्सऍप स्टेटसवर लिहिलं आहे,''मोठेमोठे गार केले गंमतमधी'. चाकणकरांच्या राजीनाम्यानंतर या दोन्ही पोस्टची जोरदार चर्चा होत आहे.
आज मा.अजितदादा यांना शांती मिळाली असेल. नासवलेला महिला आयोग, किड लागलेल्या आयोगाचा राजीनामा घेतल्याने महाराष्ट्रातील अजितदांच्या बहिणींना सुरक्षित भावना दिल्याने. धन्यवाद मुख्यमंत्री साहेब धन्यवाद उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी. धन्यवाद उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब.
नाशिकचा स्वयंघोषित ज्योतिषी अशोक खरात (ज्याला 'कॅप्टन' खरात म्हणूनही ओळखले जाते) याच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांमुळे सध्या महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील मुख्य मुद्दे आणि रुपाली चाकणकर यांचा याच्याशी काय संबंध जोडला जात आहे.
एका ३५ वर्षीय महिलेने खरातवर बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. खरातने आपल्याला गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार केला आणि त्याचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल केले, असे पीडितेचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी खरातच्या नाशिक येथील कार्यालयावर छापा टाकला असता, तिथे एका पेनड्राइव्हमध्ये ५८ अश्लील व्हिडिओ क्लिप्स सापडल्या आहेत. या क्लिप्समध्ये अनेक महिलांचे शोषण केल्याचे व्हिडिओ असल्याचे समजते. खरात हा दैवी शक्ती आणि तंत्र-मंत्राचा दावा करून महिलांना जाळ्यात ओढत असे. त्याच्यावर 'महाराष्ट्र नरबळी व अघोरी प्रथा प्रतिबंधक कायद्या'नुसारही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्या फार्महाऊसवर झालेल्या छाप्यात पोलिसांना पिस्तूल आणि काडतुसेही सापडली आहेत.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे नाव या प्रकरणात प्रामुख्याने राजकीय आरोपांमुळे चर्चेत आले आहे. फोटो आणि व्हिडिओ: खरात आणि रुपाली चाकणकर यांचे काही फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये खरात हा चाकणकर यांच्या कार्यालयात किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांत त्यांच्यासोबत दिसत आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि इतर विरोधकांनी असा आरोप केला आहे की, खरातचे महिला आयोगाच्या अध्यक्षांशी जवळचे संबंध आहेत. इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला अशा पदावरील व्यक्तीचे संरक्षण तर नाही ना, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
विरोधकांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. रुपाली चाकणकर यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सार्वजनिक जीवनात अनेक लोक फोटो काढायला येतात, याचा अर्थ त्यांच्या गुन्ह्यांशी आपला संबंध आहे असा होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, दोषीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची (SIT) नियुक्ती केली असून, खरातचे राजकीय लागेबांधे तपासले जात आहेत.