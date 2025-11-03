English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महिला डॉक्टरला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुषमा अंधारेंचं फलटणच्या पोलीस स्टेशनसमोर ठिय्या आंदोलन

Sushma Andhare: महिला डॉक्टरला न्याय मिळावा यासाठी सुषमा अंधारेंनी फलटणच्या पोलीस स्टेशनसमोर ठिय्या आंदोलन केलंय.. महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात आरोप असणाऱ्या  सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी सुषमा अंधारेंनी केलीय

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 3, 2025, 09:03 PM IST
महिला डॉक्टरला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुषमा अंधारेंचं फलटणच्या पोलीस स्टेशनसमोर ठिय्या आंदोलन

तुषार तपासे, झी 24 तास फलटण: महिला डॉक्टरला न्याय मिळावा यासाठी सुषमा अंधारेंनी फलटणच्या पोलीस स्टेशनसमोर ठिय्या आंदोलन केलंय.. महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात आरोप असणाऱ्या  सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी सुषमा अंधारेंनी केलीय.. तसंच एसआयटीच्या मुद्द्यावरूनही सुषमा अंधारेंनी सवाल उपस्थित केले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून निंबाळकरांवर आरोपांची मालिका सुरूच ठेवलीय. तसंच एसआयटीच्या मुद्द्यावरून देखील अंधारे आणि सत्ताधा-यांमध्ये वार-पलटवार सुरू आहेत, डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात एसआयटी स्थापन केल्याचं सत्ताधा-यांचं म्हणण आहे. तर या प्रकरणात एसआयटी स्थापन केली नसल्याचा आरोप अंधारेंनी केलाय.

एवढंच नव्हे तर डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात ज्या सहा जणांची नावं समोर आली आहेत, त्यांची चौकशी करा तसंच त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणीही सुषमा अंधारेंनी केलीय.. तर या प्रकरणात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न होता पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा अशी भावना सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलीय.

रूपाली चाकणकरांवर डॉक्टर महिलेच्या बदनामीचा आरोप करण्यात आलाय. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुषमा अंधारेंनंतर आता प्रकाश महाजन यांनी देखील केलीय.. तसंच या प्रकरणात अजित पवार गप्प का? असा सवाल देखील प्रकाश महाजन यांनी उपस्थित केलाय...

फलटणमधील मृत महिला डॉक्टरला न्याय मिळावा यासाठी सुषमा अंधारेंनी पोलीस स्टेशनवर मोर्चा काढलाय. मात्र, एसपी तुषार दोशी भेटले नसल्याने अंधारे आक्रमक झाल्या होत्या.. तसंच रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांना देखील अंधारेंनी यावेळी इशारा दिला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Sushma AndharePhaltan doctor case

इतर बातम्या

भारतीय महिला क्रिकेटर्सना मिळतात किती सुविधा आणि पगार? पुर...

स्पोर्ट्स