महिला डॉक्टरला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुषमा अंधारेंचं फलटणच्या पोलीस स्टेशनसमोर ठिय्या आंदोलन

तुषार तपासे, झी 24 तास फलटण: महिला डॉक्टरला न्याय मिळावा यासाठी सुषमा अंधारेंनी फलटणच्या पोलीस स्टेशनसमोर ठिय्या आंदोलन केलंय.. महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात आरोप असणाऱ्या सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी सुषमा अंधारेंनी केलीय.. तसंच एसआयटीच्या मुद्द्यावरूनही सुषमा अंधारेंनी सवाल उपस्थित केले आहेत.
ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून निंबाळकरांवर आरोपांची मालिका सुरूच ठेवलीय. तसंच एसआयटीच्या मुद्द्यावरून देखील अंधारे आणि सत्ताधा-यांमध्ये वार-पलटवार सुरू आहेत, डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात एसआयटी स्थापन केल्याचं सत्ताधा-यांचं म्हणण आहे. तर या प्रकरणात एसआयटी स्थापन केली नसल्याचा आरोप अंधारेंनी केलाय.
एवढंच नव्हे तर डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात ज्या सहा जणांची नावं समोर आली आहेत, त्यांची चौकशी करा तसंच त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणीही सुषमा अंधारेंनी केलीय.. तर या प्रकरणात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न होता पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा अशी भावना सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलीय.
रूपाली चाकणकरांवर डॉक्टर महिलेच्या बदनामीचा आरोप करण्यात आलाय. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुषमा अंधारेंनंतर आता प्रकाश महाजन यांनी देखील केलीय.. तसंच या प्रकरणात अजित पवार गप्प का? असा सवाल देखील प्रकाश महाजन यांनी उपस्थित केलाय...
फलटणमधील मृत महिला डॉक्टरला न्याय मिळावा यासाठी सुषमा अंधारेंनी पोलीस स्टेशनवर मोर्चा काढलाय. मात्र, एसपी तुषार दोशी भेटले नसल्याने अंधारे आक्रमक झाल्या होत्या.. तसंच रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांना देखील अंधारेंनी यावेळी इशारा दिला.