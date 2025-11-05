कोरेगाव पार्क जमिनी गैरव्यवहार: 'अजित पवारांच्या चिरंजीवांना मोकाट सोडायचं हे....'; सुषमा अंधारे आक्रमक

Pune Koregaon Park Land: पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील तब्बल 40 एकर जमीन सरकारी नियम वाकवून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु झालाय. ज्या जमिनीची विक्री होऊ शकत नाही ती जमीन नियमांची पायमल्ली करुन कशी विकत घेण्यात आली आहे. पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरात जमिनीचा भाव कागदावर आहे 300 कोटी रुपये. ही आहे सरकारी किंमत. खरी किंमत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचं जाणकार सांगतात. ही जमीन खरेदी करण्यासाठी अमेडिया कंपनी सरसावली होती खरी. ही अमेडिया कंपनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांची आहे. हा गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर एकच चर्चा रंगली आहे. झी 24 तासने ही बातमी लावून धरल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
शिवसेना UBTच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 'या सगळ्या बातम्या बघून चक्रावून गेली आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांकडूनच जर एवढी मोठी गोष्ट घडत असेल तर आत्ता आपण यावरती काय बोलायचं? आमच्या आधी सजगतेने तुम्ही आधी बातमी लावली आहे, असं म्हणत सुषमा अंधारे यांनी झी 24 तास वाहिनीचे कौतुकदेखील केले आहे. यातील एक धक्कादायक बाब म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेली जमिन राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांनी हडप केल्याचा आरोप असेल तर हे निषेधार्ह आहे, असं सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं आहे.
'21 कोटींचा महसूल बुडवणे ही सरकारची फसवणूक आहे. गोरगरिबांनी सगळे कर भरायचे आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांना मोकाट सोडायचं हे वाईट आहे. पक्ष म्हणून आम्ही भूमिका घेऊ. आम्ही भूमिका घेऊ तेव्हा सळो की पळो करुन सोडू. पुण्यामध्ये असा प्रकार कोणीही सहन करणार नाही. UBT शेवटपर्यंत हा विषय नेऊ. गरज पडली तर ज्या चिरंजीवांनी हे केलंय त्यांच्या पिताश्रींचा राजीनामा घेण्यापर्यंत आम्हाला लढावं लागेल,' असे सुषमा अंधारे म्हणाल्या.