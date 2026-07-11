/पुण्यातील कॅफेत राडा प्रकरणात नवा ट्वीस्ट; 10 दिवसांत पोलिसाचे निलंबन मागे; कॅफेवालाच निघाला व्हिलन!

पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावरील फ्लाईंग जिप्सी कॅफेवर कारवाई करणारे पोलीस उपनिरीक्षक संदीप कदम यांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार झालेल्या कारवाईनंतर चौकशीत वस्तुस्थिती समोर आल्याने पोलीस प्रशासनाने निर्णय बदलला. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कदम यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे पोलीस दलातील कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
फर्ग्युसन कॉलेज रोड परिसरातील फ्लाईंग जिप्सी कॅफेविरोधात कारवाई केल्यानंतर उपनिरीक्षक संदीप कदम यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, सखोल चौकशीत त्यांनी केलेली कारवाई नियमानुसार आणि कर्तव्याच्या चौकटीत असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर पोलीस प्रशासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करत अवघ्या दहा दिवसांत निलंबन मागे घेतले. 8 जुलै रोजी झालेल्या आढावा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर करण्यात आला आणि कदम यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले.
डेक्कन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फ्लाईंग जिप्सी कॅफेविरोधात यापूर्वीच अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. गेल्या काही महिन्यांत या कॅफेवर नियमभंगाच्या आरोपाखाली सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तरीही संबंधित कॅफेने रात्री उशिरापर्यंत व्यवसाय सुरू ठेवत नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. याच पार्श्वभूमीवर 7 जून रोजी उपनिरीक्षक संदीप कदम यांनी घटनास्थळी जाऊन कारवाई केली होती.
कारवाईदरम्यान काठीने कॉफीचे ग्लास खाली पाडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओची अपूर्ण माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर 29 जून रोजी संदीप कदम यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र, नंतर संपूर्ण घटनाक्रम आणि कॅफेविरोधातील पूर्वीच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर चित्र बदलले आणि निलंबनाचा निर्णय योग्य नव्हता, असे स्पष्ट झाले.
कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाल्यामुळे सोशल मीडियावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अनेकांनी संदीप कदम यांच्या समर्थनार्थ पोस्ट करत, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच शिक्षा देणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. या प्रकरणामुळे पोलीस दलातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.
संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यात आल्यानंतर उपनिरीक्षक कदम यांनी केलेली कारवाई नियमांनुसार असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे तथ्य पडताळणी करून निर्णय घेण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले असून, पोलीस प्रशासनाने योग्य वेळी निर्णय दुरुस्त केल्याची चर्चा सुरू आहे.
उपनिरीक्षक संदीप कदम यांचे निलंबन रद्द झाल्यानंतर आता फ्लाईंग जिप्सी कॅफेचा चालक आणि मालक यांच्याविरोधात पुढे कोणती कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संबंधित कॅफेविरोधात यापूर्वीही अनेक गुन्हे आणि तक्रारी दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नियमांचे सातत्याने उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात प्रशासन कोणती कठोर भूमिका घेते, याकडे पुणेकरांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.