धाराशिवमध्ये कृषी विभागात मोठा घोटाळा; 22 कोटींच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह

धाराशिव जिल्ह्यात कृषी विभागात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. 22 कोटींच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 10:33 PM IST
धाराशिवमध्ये कृषी विभागात मोठा घोटाळा; 22 कोटींच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह

Dharashiv Scam : धाराशिव जिल्ह्यात कृषी विभागात मोठ्या घोटाळ्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे मोफत बी-बियाणे, खत आणि औषधांचे किट वाटप झालेच नाहीत किंवा झाले असतील तरी त्याची अधिकृत नोंदच उपलब्ध नाही. तब्बल 22 कोटी रुपयांच्या या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. नेमका काय आहे हा प्रकार जाणून घेऊया.

कृषी विभागाकडून दरवर्षी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना बी-बियाणं, कीटकनाशकं आणि सुरक्षा साहित्याचं कीट वाटप केलं जातं. हे वाटप शेतकरी गट आणि अधिकृत यंत्रणेमार्फत केलं जातं. मात्र 2025-26 या कालावधीत धाराशिव जिल्ह्यात या किटचं वाटप झाल्याची कोणतीही ठोस नोंद नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांना किट देण्यात आलं, त्यांची लाभार्थी यादीच उपलब्ध नाही. 

या प्रकरणाची पोलखोल जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाली. उबाठा गटाचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता अधिकारी निरुत्तर झाले. 22 कोटी रुपयांच्या साहित्याचं नेमकं काय झालं, हा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.  झी २४ तासच्या टीमने जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता अनेकांनी किट मिळालीच नसल्याचं सांगितले. काही शेतकऱ्यांना केवळ अर्धवट किंवा कमी दर्जाचं बी-बियाणं मिळालं, मात्र खत, औषधं आणि सुरक्षा साहित्य मिळालंच नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. आम्हाला कोणतीही किट मिळाली नाही. फक्त नावाला बी दिलं, पण औषधं आणि इतर साहित्य काहीच मिळालं नाही, असं शेतक-यांचं म्हणणं आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिलाय. धाराशिवमध्ये कृषी विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या योजनांमध्ये जर असा गैरव्यवहार होत असेल, तर जबाबदार कोण? आणि 22 कोटींचं साहित्य नेमकं कुठे गेलं? या चौकशीकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

बँकांची मदत मिळत नसल्याने लाभार्थी शेतकरी निराशेच्या गर्तेत 

शेतकऱ्यांनी पारंपारिक शेती ऐवजी आधुनिक शेतीची वाट धरावी करिता शेडनेट, पॉलिहाऊस योजनेचा डांगोरा महाराष्ट्र शासन पिटत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यास राष्ट्रीयकृत बँका नकार देत असल्याने लाभार्थी शेतकरी निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत. 
कळंब तालुक्यातल्या बेलोना गावचे हे अंकुश बगमारे यांची 16 एकर शेती आहे. 17 वर्षांपासून फुलशेती करणा-या अंकुश यांनी यंदा शेडनेड उभाररुन भाजीपाला लागवडीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मिळा-या योजनेची माहिती घेतली. प्रस्ताव तयार करून कृषी विभागाला सादर केला. आणि पुणे येथे स्वखर्चाने जाऊन 5 दिवसांचे प्रशिक्षण देखील घेतले. प्रस्तावाला पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर अंकुश बगमारे यांनी स्वतःच्या आणि आई मंदा यांच्या 40 गुंठे शेतजमिनीत 2 शेडनेट उभारले. दरम्यान कळंबच्या स्टेट बँक शाखेत शेड नेट साठी कर्जाची मागणी केली. मात्र बँक व्यवस्थापकांनी अंकुशला कर्ज मागताच परतवून लावले. त्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यांनी कर्जासाठी अंकुशची शिफारस केली मात्र त्यांनाही बँकेने स्पष्ट नकार दिला.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

big scam in the agriculture department in Dharashiv districtDharashiv Newsधाराशिवकृषी घोटाळा

