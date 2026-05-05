आधी भाच्याकडून माघार, आता जयंत पाटलांकडून भाजपला विजयी शुभेच्छा; पक्षांतराचा संशय आणखी गडद!

Jayant Patil: पश्चिम बंगालमधल्या भाजपच्या विजयावरून महाराष्ट्रात राजकीय चर्चा जोरात रंगल्या आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी भाजपचं अभिनंदन केल्यामुळे नव्या चर्चांना तोंड फुटलंय.आधीच त्यांच्या पक्षांतराच्या अफवा सुरू असताना या शुभेच्छांमुळे संशय आणखी गडद झालाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपनं दणदणीत विजय मिळवला.भाजपच्या या विजयाबाबत मित्रपक्षांसह विरोधकांनीही भाजपचं आणि भाजप नेत्यांचं कौतुक केलं.महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटलांनी भाजपचं अभिनंदन केलं.एकतर काही दिवसांपूर्वी जयंत पाटील यांचे भाचे प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजप नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या.
राहुरीच्या पोटनिवडणुकीसाठी प्राजक्त तनपुरेंचं नाव जवळपास निश्चित असतानाही त्यांनी माघार घेतली.राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला त्यांनी तोंडघशी पाडलं.एवढं सगळं रामायण घडल्यानंतर भाजप जिंकल्यानंतर प्राजक्त तनपुरेंचे मामा जयंत पाटील यांनी भाजपला विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या.
जयंत पाटील यांच्याबाबत गेल्या काही वर्षांबाबत सातत्यानं वेगवेगळ्या चर्चा होतायेत. जयंत पाटील लवकरच हाती कमळ घेतील असंही काही नेते पैजेवर सांगत होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर जयंत पाटलांनी प्रदेशाध्यक्षपद सोडल्यानंतरही या अफवांनी जोर धरला होता. त्यात त्यांनी भाजपचं विजयाबाबत अभिनंदन केलं. जयंत पाटील विरोधकांनी त्या अभिनंदनाच्या सुतावरुन स्वर्ग गाठण्याचा प्रयत्न केला. भाजप नेत्यांनी मात्र त्यांच्या अभिनंदनाचा आणि शुभेच्छांचा खुल्या दिलानं स्वीकार केलाय.
जयंत पाटलांनी भाजपच्या केलेल्या अभिनंदनात वावगं काय आहे असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी केलाय. पराभव झाला त्याबाबत आत्मचिंतन करायला पाहिजे असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.जयंत पाटील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षात राहतील की नाही याबाबत सातत्यानं संशयानं पाहिलं जातं. यावेळीही त्यांनी फक्त भाजपला विजयाच्या शुभेच्छा दिला. या शुभेच्छाही पक्षांतराच्या नव्यानं चर्चा घडवून आणण्यासाठी कारण ठरल्या.
जयंत पाटील भाजपात जाण्यासाठी आग्रह होते, त्यांनी कोणा-कोणाचे उंबरे झिजवले याचे साक्षीदार आपण आहोत असा गौप्यस्फोट अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी जयंत पाटील यांना आगीशी खेळू नका असा इशाराही दिला आहे. जयंत पाटलांनी त्यांच्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून, मला भाजपात त्यांना पाठवलं हे सांगावं असं जाहीर आव्हानही त्यांनी दिलं आहे. "भाजपात जाण्यासाठी जयंत पाटलांनी किती वेळा उंबरे झिजवले याचा साक्षीदार संजयकाका पाटील आहे," अशा शब्दांत त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. जयंत पाटील भाजपात जाण्यासाठी आग्रही होते असा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला आहे. जयंत पाटील यांचं राजकारण अडचणीत आणणार असून त्यांनी आगीशी खेळू नये. तुमचा काळा इतिहासा काढायला भाग पडू नका, असा इशाराही संजय पाटील यांनी दिला आहे. "आपल्याला त्यांनी भाजपासोबत पाठवलं हे जयंत पाटलांनी त्यांच्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून शपथ घेऊन सांगावं," असं आव्हान त्यांनी दिलं आहे. सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून जयंत पाटलांनी संजयकाका पाटलांवर टीका करताना भाजपातील माहिती काढण्यासाठी आपणच त्यांना भाजपासोबत पाठवलं होतं असा दावा केला होता. त्यामुळे आता सांगली जिल्ह्यामध्ये जयंत पाटील विरुद्ध संजयकाका पाटील असा नवा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.