/पिंपरी चिंचवडमध्ये विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; भाजप नगरसेविकेच्या नंणदेच्या पतीसह सासू सासऱ्यांना अटक, चौकशीत धक्कादायक खुलासे

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवडमध्ये एका विवाहित महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी मृत महिलेच्या भावाने गंभीर आरोप केले आहेत. यानंतर पोलिसांनी मृत महिलेच्या सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पतीसह सासू सासऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. हे तिघेही पिंपरी चिंचवड मधील भाजप नगरसेविकेचे नातेवाई आहेत.
पिंपरी चिंचवड च्या वाकड भागातील भाजप नगरसेविका स्नेहा रणजीत कलाटे यांच्या नणंद शिल्पा गवारे यांनी आत्महत्या केल्याचा गुन्हा वाकड पोलिस स्थानकात दाखल झाला आहे. आत्महत्या नसून सासरच्या लोकांनी हत्या केल्याचा आरोप शिल्पा यांचे भाऊ संतोष कलाटे यांनी केला आहे.
माहेरच्या प्रॉपर्टी मधील हक्क सोडल्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक छळ सुरू होता असा आरोप त्यांनी केला. वारंवार पैशाची मागणी केल्याचा ही आरोप संतोष कलाटे यांनी केला आहे. वाकड पोलिस स्थानकात संतोष कलाटे यांनी तक्रार दाखल केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
तक्रारीमध्ये संतोष कलाटे यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. सचिन गवारे यांच्यावर लग्नापूर्वीच खुनाचा गंभीर गुन्हा दाखल होता, त्यात ते 4 वर्ष शिक्षा भोगून आल्याचा दावा ही त्यांनी केला आहे. शिल्पा यांनी घराचा दरवाजा उघडा ठेवून आत्महत्या का केली असा सवाल ही त्याने केला आहे. दरम्यान या प्रकरणी पती सचिन सह सासू सासरे आणि दीर यांना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.
शहापूर तालुक्यातील टेंभा येथे अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या विनयभंग प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून तपासात धक्कादायक खुलासे होत आहेत.आरोपी कर्मचाऱ्याने गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. तपासादरम्यान तब्बल 21 विद्यार्थिनींनी देखील आरोपीकडून अशाच प्रकारे त्रास झाल्याचे सांगितले असून त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.आरोपीविरोधात 2024 मध्ये अघई येथील आश्रमशाळेतही विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतरही त्याची नियुक्ती टेंभा आश्रमशाळेत करण्यात आली. त्यामुळे गुन्हा दाखल असलेल्या कर्मचाऱ्याची आश्रमशाळेत नेमणूक कशी झाली, असा सवाल उपस्थित होत आहेत.