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पिंपरी चिंचवडमध्ये विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; भाजप नगरसेविकेच्या नंणदेच्या पतीसह सासू सासऱ्यांना अटक, चौकशीत धक्कादायक खुलासे

पिंपरी चिंचवडच्या भाजप नगरसेविका स्नेहा रणजीत कलाटे यांच्या नणंद शिल्पा गवारे यांनी आत्महत्या केली. तर ही आत्महत्या नसून हत्या केल्याचा आरोप शिल्पाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:14 PM IST
पिंपरी चिंचवडमध्ये विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; भाजप नगरसेविकेच्या नंणदेच्या पतीसह सासू सासऱ्यांना अटक, चौकशीत धक्कादायक खुलासे

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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