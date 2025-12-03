पुणेकरांसाठी Good News! अखेर बहुप्रतीक्षित मेट्रोचे काम सुरू होणार, अशी असतील 5 स्थानके

Swargate To Katraj Metro: पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. पुण्यातील महत्त्वकांक्षी असलेल्या मेट्रो मार्गिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वारगेट ते कात्रज या महत्त्वकांक्षी मेट्रो मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी अखेर निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं लवकरच या मार्गाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन 29 सप्टेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र त्यानंतर मेट्रो मार्गिकेचे काम रखडले होते. या मार्गावर आणखी दोन स्थानके समाविष्ट करावीत, अशी मागणी स्थानिकांनी केली होती. त्यानंतर बिबवेवाडी आणि बालाजीनगर ही दोन स्थानकांची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार पाच मेट्रो स्थानके उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. आता मेट्रो मार्गिकेचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे.
स्वारगेट ते कात्रज ही पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो असून या मार्गिकेवर पाच स्थानके आहेत. तसंच, ही मेट्रो मार्गिका 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. स्वारगेट ते कात्रज मार्गासाठी एकूण 3 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. तर जमिनीपासून 12 ते 28 मीटर खोलवर भूमिगत मेट्रोचे काम होणार आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात टनेल बोअरिंग मशीनद्वारे काम सुरू होणार आहे.
मेट्रो मार्गिकेवर मार्केटयार्ड, बिबवेवाडी (विवेकानंद पुतळा), बालाजीनगर (धनकवडी), भारती विद्यापीठ आणि कात्रज ही स्थानके असतील. या परिसरात वाहतुकीची समस्या भीषण आहे. शहरातील सर्वाधिक रस्ते अपघात होणाऱ्या भागामध्ये कात्रज परिसराचा क्रमांक वरचा आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील अपघात, प्रदूषण, इंधन खर्च बचत आणि प्रवास कालावधीत बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
