पुणेकरांसाठी Good News! अखेर बहुप्रतीक्षित मेट्रोचे काम सुरू होणार, अशी असतील 5 स्थानके

Swargate To Katraj Metro: स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी मेट्रो मार्गचे काम लवकरच  सुरू होत आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 3, 2025, 05:23 PM IST
पुणेकरांसाठी Good News! अखेर बहुप्रतीक्षित मेट्रोचे काम सुरू होणार, अशी असतील 5 स्थानके
Swargate–Katraj underground metro work to begin next week

Swargate To Katraj Metro: पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. पुण्यातील महत्त्वकांक्षी असलेल्या मेट्रो मार्गिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वारगेट ते कात्रज या महत्त्वकांक्षी मेट्रो मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी अखेर निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं लवकरच या मार्गाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. 

स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन 29 सप्टेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र त्यानंतर मेट्रो मार्गिकेचे काम रखडले होते. या मार्गावर आणखी दोन स्थानके समाविष्ट करावीत, अशी मागणी स्थानिकांनी केली होती. त्यानंतर बिबवेवाडी आणि बालाजीनगर ही दोन स्थानकांची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार पाच मेट्रो स्थानके उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. आता मेट्रो मार्गिकेचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे. 

स्वारगेट ते कात्रज ही पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो असून या मार्गिकेवर पाच स्थानके आहेत. तसंच, ही मेट्रो मार्गिका 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. स्वारगेट ते कात्रज मार्गासाठी एकूण 3 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. तर जमिनीपासून 12 ते 28 मीटर खोलवर भूमिगत मेट्रोचे काम होणार आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात टनेल बोअरिंग मशीनद्वारे काम सुरू होणार आहे. 

अशी असतील स्थानके?

मेट्रो मार्गिकेवर मार्केटयार्ड, बिबवेवाडी (विवेकानंद पुतळा), बालाजीनगर (धनकवडी), भारती विद्यापीठ आणि कात्रज ही स्थानके असतील. या परिसरात वाहतुकीची समस्या भीषण आहे. शहरातील सर्वाधिक रस्ते अपघात होणाऱ्या भागामध्ये कात्रज परिसराचा क्रमांक वरचा आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील अपघात, प्रदूषण, इंधन खर्च बचत आणि प्रवास कालावधीत बचत होण्याची अपेक्षा आहे.

FAQ 

प्रश्न १: पुणे मेट्रोच्या स्वारगेट ते कात्रज मार्गिकेला कोणत्या संस्थेकडून कामासाठी मंजुरी मिळाली आहे?

उत्तर: या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी अखेर निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे लवकरच कामाला सुरुवात होणार आहे.

प्रश्न २: स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन कधी झाले होते?

उत्तर: या मार्गाचे भूमिपूजन २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते.

प्रश्न ३: हा मेट्रो मार्ग कोणत्या स्वरूपाचा असेल आणि त्याची लांबी अंदाजे किती असेल?

उत्तर: हा मार्ग पूर्णपणे भूमिगत (Underground) असणार आहे. जमिनीपासून १२ ते २८ मीटर खोलवर या भूमिगत मेट्रोचे काम होणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
swargate to katraj metro opening dateSwargate to katraj metro routeKatraj Metro station locationswargate to katraj metro stationकात्रज मेट्रो स्थानक

