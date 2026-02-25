English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भाषिक गुलामगिरीतून बाहेर काढून, मायबोलीला नवीन जीवनदान देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर! पाहा स्पेशल रिपोर्ट

भाषिक गुलामगिरीतून बाहेर काढून, मायबोलीला नवीन जीवनदान देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर! पाहा स्पेशल रिपोर्ट

Swatantrya Veer Savarkar Death Anniversary: दरवर्षी 26 फेब्रुवारी रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने त्यांना अभिवादन केले जाते. त्यांचे जितके प्रेम देशावर होते तितकेच प्रेम मातृभाषेवरही होते. त्यांनी इंग्रजीच्या गुलामगिरीत अडकत जाणाऱ्या मराठी भाषेला नवीन जीवनदान दिले आणि अनेक पर्यायी मराठी शब्द दिले. जे आज आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात वापरतो.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 25, 2026, 06:27 PM IST
भाषिक गुलामगिरीतून बाहेर काढून, मायबोलीला नवीन जीवनदान देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर! पाहा स्पेशल रिपोर्ट
Photo Source: Current Affairs-Adda247

Swatantryaveer Savarkar love for the Marathi language: देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे अभूतपूर्व योगदान आहे. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन केवळ भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अर्पण केले होते. त्यांचे जितके प्रेम देशावर होते तितकेच मायबोली मराठी भाषेवरही होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यामुळेच आज आपली मराठी भाषा जिवंत आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे मराठी भाषेतील सार टिकून राहिले. त्यांनी मराठी भाषेला अनेक नवीन शब्द दिले, मराठी भाषा शुद्धीकरणासाठी चळवळ केली. त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने त्यांच्या या योगदानाबाबत जाणून घेऊया. 

मराठी भाषेवरील गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी चळवळ 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर अंदमानच्या कोठडीत असताना त्यांना अनेक भाषांचे कैदी भेटायचे. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, मराठी भाषेत अनेक परकीय शब्द वापरले जात आहेत. जे भाषेच्या गुलामगिरीचे लक्षण होते. हीच गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी त्यांनी रत्नागिरीत आल्यानंतर 1924 मध्ये केसरी या वृत्तपत्रातून लेख लिहायला सुरुवात केली. 'परकीय शब्दांची गुलामगिरी' हा त्यांचा लेख याच काळात प्रसिद्ध झाला. 1926 च्या सुमारास त्यांनी शुद्ध मराठी शब्दांची एक शब्दावली तयार केली आणि ती लेखकांकडे तसेच पत्रकारांकडे पाठवली. 1938चे बडोद्याचे मराठी साहित्य संमेलन हे वीर सावरकरांच्या या चळवळीचे सुवर्णक्षण होते. या संमेलनात त्यांनी "मराठी भाषेवरचे परकीय आक्रमण थांबवा" अशी घोषणा करत अनेक नवीन शब्दांना अधिकृत मान्यता मिळवून दिली. 

 

वीर सावरकर यांनी मराठी भाषेला शेकडो नवीन शब्द दिले

काही अभ्यासकांच्या मते वीर सावरकर यांनी मराठी भाषेला 400 ते 500 पेक्षा अधिक नवीन शब्द दिले. त्यांनी फक्त नवीन शब्द तयार झाले नाहीत तर, जुन्या शब्दांना नवीन आणि सोपा अर्थ दिला. तसेच संस्कृतच्या आधारे इंग्रजी आणि फारसी शब्दांना पर्यायी शब्द दिले. त्यापैकी काही शब्द कोणते होते जाणून घ्या. 

इंग्रजी शब्दांना दिलेले मराठी पर्याय: 

Director ऐवजी  दिग्दर्शक 
AEditor ऐवजी  संपादक 
Number ऐवजी  क्रमांक 
Date ऐवजी  दिनांक
Cinema ऐवजी  चित्रपट
Loudspeaker ऐवजी  ध्वनिक्षेपक
Telephone ऐवजी  दूरध्वनी 
Mayor ऐवजी  महापौर
Professor ऐवजी  प्राध्यापक 
Column ऐवजी  स्तंभ
Headline ऐवजी  शिरोभाग 

फारसी आणि अरबी शब्दांना दिलेले मराठी पर्याय:

हजर ऐवजी  उपस्थिती 
ताजा ऐवजी  कलम नवे परिच्छेद
दाद ऐवजी  प्रतिसाद
फिर्याद ऐवजी  तक्रार

शैक्षणिक आणि तांत्रिक शब्द: 

Principal  ऐवजी  प्राचार्य 
Fellowship ऐवजी  अधिसिष्यवृत्ती
Laboratory ऐवजी  प्रयोगशाळा
Consultation  ऐवजी  सल्ला किंवा परामर्श 

