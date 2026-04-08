'स्वातंत्र्यवीर'ही पदवी कोणी दिली? सावरकरांच्या पणतूंनी उलटतपासणीवेळी कोर्टात काय सांगितलं?

Satyaki Savarkar On Swatantryaveer Title: विनायक दामोदर सावरकर यांनी काही पुस्तके इतर लोकांच्या नावाने प्रसिद्ध केली होती, असे सात्यकी सावरकर यांनी कोर्टात स्पष्ट सांगितले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 8, 2026, 07:10 PM IST
स्वातंत्र्यवीर पदवी

Satyaki Savarkar On Swatantryaveer Title: पुणे विशेष न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या विरोधातील मानहानी खटल्याची सुनावणी झाली. या प्रकरणात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी झाली. सात्यकी यांनी न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती दिली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय म्हणाले सात्यकी?

विनायक दामोदर सावरकर यांनी काही पुस्तके इतर लोकांच्या नावाने प्रसिद्ध केली होती, असे सात्यकी सावरकर यांनी कोर्टात स्पष्ट सांगितले. त्याचबरोबर काही पुस्तके इतर लेखकांनी सावरकरांच्या नावाने छापली असण्याची शक्यता त्यांनी पूर्णपणे नाकारली नाही. शिवाय सावरकरांच्या नावावर असलेल्या सर्व लेखन-प्रकाशनांबद्दल स्वतःला संपूर्ण माहिती नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. अ‍ॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी राहुल गांधी यांच्या वतीने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सात्यकी यांनी हे सगळे खुलासे केले.

ऐतिहासिक चर्चेला नवीन वळण

‘स्वातंत्र्यवीर’ ही पदवी सरकारने दिलेली नाही, हे सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात कबूल केले. त्यांनी सांगितले की, 'ही पदवी जनतेकडून लोकप्रिय झाली असावी. पण याबाबत कोणताही सरकारी किंवा अधिकृत कागदपत्री पुरावा उपलब्ध नाहीट, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कबुलीने ऐतिहासिक चर्चेला नवीन वळण मिळाले आहे.

पदवी जनमानसातून उद्भवली

‘स्वातंत्र्यवीर’ ही पदवी प्रथम लेखक सदाशिव रानडे यांनी आपल्या चरित्रग्रंथात वापरली होती. रानडे यांनी ही पदवी आपल्या स्वतःच्या कल्पनेतून आणि आवडीतून दिली होती. यामागे कोणतीही सरकारी किंवा संस्थात्मक मंजुरी होती की नाही, हे मला माहीत नाही, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे ही पदवी जनमानसातून उद्भवली असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.

ऐतिहासिक दाव्यांवर भाष्य

या उलटतपासणीत सात्यकी सावरकर यांनी अनेक ऐतिहासिक दाव्यांवरही भाष्य केले. त्यांनी पुस्तक-प्रकाशन आणि लेखन याबाबत आपल्या मर्यादित ज्ञानाची कबुली दिली. राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी सावरकरांच्या जीवनातील काही पैलूंबाबतही नवीन माहिती दिली. यामुळे खटल्याला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नवीन दृष्टिकोन समोर 

पुणे येथील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयात झालेली ही सुनावणी आता तहकूब झाली आहे. पुढील नियमित सुनावणी 13 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे. या खटल्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनातील काही पैलू पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सात्यकी सावरकर यांच्या कबुलीमुळे ‘स्वातंत्र्यवीर’ पदवीच्या मुळाबद्दल आणि सावरकरांच्या लेखन-कार्याबद्दल नवीन दृष्टिकोन समोर आला आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

