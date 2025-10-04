बाळासाहेबांच्या मृत्यूचं स्वित्झर्लंड कनेक्शन? अनिल परब स्पष्टच बोलले, 'कोण येणार होते हे नितेश राणेंना...'

Anil Parab on Ramdas Kadam : एकनाथ शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी दसऱ्या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूसंदर्भात सनसनाटी दावे केले आहेत. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या अनिल परब यांनी जोरदार हल्ला केला आहे. अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत रामदास कदमांविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करणार असून कायदेशीर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अनिल परब यांनी रामदास कदम यांचे दावे खोडून काढताना म्हणाले की, मी रामदास कदम यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा करत आहे. रामदार कदम यांची नार्काे टेस्ट झालीच पाहिजे. योगेश कदम यांनी बापाचे उद्योग तपासली पाहिजेत. बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्युपत्राचा मी स्वत: साक्षीदार आहे. रामदास कदम हे भाडगिरी करणारे लोक आहेत.कारण पोरीबाळी नाचवून आणि त्यांची दलाली खाऊन बोलणाऱ्यांना आम्ही उत्तर द्यावं एवढी त्यांची लायकी नाही. पण आमच्या दैवताच्या म्हणजेच बाळासाहेबांच्या मृत्यूबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे त्यामुळे मी उत्तर देतो.
तर नितेश राणे यांनी दावा केला होती की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातांचे ठसे घेण्यावेळी स्वित्झर्लंडवरून कोण येणार होते आणि त्यामुळे प्रक्रिया थांबवली गेली का, याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी द्यावे. यावरही अनिल परब यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, स्वित्झर्लंडहून कोण येणार होते ते नितेश राणेंनी माहिती द्यावी. त्याचे कोणी पाहुणे येणार होते का स्वित्झर्लंडहून? त्याचे कोणी नातेवाईक होणार होते ते त्याला माहिती आहे का? मला असं वाटत यासंदर्भात ज्याला माहिती आहे, त्यांनी कोर्टात यावे आणि सांगावं. कायदेशीर मार्गाने माहिती घ्यावी. केवळ आरोपाचे बाण सोडायचे आणि लोकांना लक्ष विचलित करायचं असं करण्यापेक्षा कोर्टात जा. बाळासाहेबांच्या मृत्यूसंदर्भात नितेश राणेला शंका असेल तर त्यांनी कोर्टात जावं, असंही अनिल परब यावेळी म्हणालेत.
ते पुढे म्हणाले की, बाळासाहेबांच्या अंतिम क्षणी मी 24 तास तिथे होतो. त्यामुळे सगळ्या घटनांचा मी साक्षीदार आहे. प्रत्येक वेळी, प्रत्येक क्षणाला जी घटना घडली ती पाहिली आहे. रामदास कदम यांना बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर जवळपास 15 वर्षांनी कंठ फुटला आहे. उद्धव ठाकरे इतके वाईट होते मग, हे भिकेच्या कटोरा घेऊन फिरत होते. मग यानी 2014 ला रामदास कदम मंत्री उद्धव ठाकरेंकडून का घेतलं. उद्धव ठाकरे इतके वाईट होते तर मग त्यांनी मंत्रिपद का स्वीकारलं? 2019 ला मुलाला आमदारकी घेतली. आता मुंबई महापालिका निवडणूक येते म्हणून हा विषय काढून त्यांनी लोकांचे लक्ष विचलित केलं आहे. इतकंच नाही तर त्यांची नार्को टेस्ट करा असंही परबांनी म्हटलंय.
ते पुढे म्हणाले की, रामदास कदम यांचे 100 अपराध झालेले आहेत, ज्याचे सगळे पुरावे आमच्याकडे आलेले आहेत. मागच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना वाचवलेलं आहे, मुख्यमंत्री का वाचवत आहेत? अशी तुमची काय मजबुरी आहे की ज्याच्यासाठी तुम्ही या लोकांना वाचवत आहात. एवढे अपराध, डान्सबार चालवतात, वाळूचोर आहेत, दादागिरी करताय, जमिनी लाटतायंत, माझ्याकडे सगळी प्रकरणे आली आहेत. कोणाकोणाच्या जमिनी, घरे, यांनी खाल्ली आहेत. कोणाकोणाला दादागिरी करुन बेघर केलेले आहे, त्यांच्या पुतण्याने आत्महत्या केली आहे, पण ही आत्महत्या का केली? याचा देखील शोध गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घेतला पाहिजे, त्याचे देखील कारण बाहेर आलं पाहिजे, अशी मागणीही अनिल परब यांनी केले.
त्याचबरोबर रामदास कदमांच्या पुतण्याने स्वतःला का संपवलं? त्यांच्या बायकोने स्वतःला जाळून घेतलं, ते जाळून घेतलं? का तिला जाळलं, का काय झालं? हे देखील नार्कोटेक्समध्ये आलं पाहिजे. कोणाला बंगले बांधून दिले, खेडमध्ये त्या बंगल्यावरुन काय राजकारण झालं, काय गोंधळ झाला हे सगळं आलं पाहिजे, असे गंभीर प्रश्न आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केले आहेत. तर पोरींना नाचवून पैसे खातो, त्याला मंत्रिपदावर राहायचा नैतिक अधिकार आहे का, भाडगिरीचे पैसे खायची सवय नाही, या शब्दात त्यांनी टीका केली.
रामदास कदम नार्को टेस्टची मागणी करत असेल तर मी पण करतोय, मुख्यमंत्र्यांनी बाळासाहेबांच्या जे काही ठसे घेतली आहेत त्याची नार्को टेस्ट आणि 1993 साली ज्योती रामदास कदम यांनी स्वत:ला जाळून का घेतले याचीही नार्को टेस्ट करावी अशी अनिल परब यांनी केली आहे.
FAQ
1: रामदास कदम यांनी दसऱ्या मेळाव्यात काय दावे केले?
उत्तर: एकनाथ शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी दसऱ्या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूसंदर्भात सनसनाटी दावे केले. यामुळे ठाकरे गटाच्या नेते अनिल परब यांनी जोरदार हल्ला चढवला.
2: अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत रामदास कदमांविरुद्ध काय कारवाई जाहीर केली?
उत्तर: अनिल परब यांनी रामदास कदमांविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच, रामदास कदमांची नार्को टेस्ट झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली आणि कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला.
3: अनिल परब यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूबाबत काय म्हटले?
उत्तर: अनिल परब यांनी सांगितले की, ते बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्युपत्राचे स्वतः साक्षीदार आहेत. बाळासाहेबांच्या अंतिम क्षणी ते २४ तास उपस्थित होते आणि सगळ्या घटनांचे साक्षीदार आहेत. रामदास कदम हे भाडगीर आहेत आणि बाळासाहेबांच्या मृत्यूबाबत प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे आहे.