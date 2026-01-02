महाराष्ट्रातलं Switzerland... यंदाच्या हिवाळ्यात इथं नक्की भेट द्या! मुंबई-पुण्याहून कसं जायचं? A To Z माहिती

Switzerland of Maharashtra Holiday Destination: हिवळ्यात किंवा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मस्त एखादी परदेशवारी करुन यावी असं स्वप्न अनेक मध्यमवर्गीय घरांमध्ये पाहिलं जातं. मात्र चौघांच्या कुटुंबाने जरी स्वित्झर्लंडसारख्या प्रसिद्ध युरोपीय देशात दौरा करायचा ठरवला तरी हातावर मोजता येईल इतक्याच दिवसांच्या दौऱ्यासाठी दहा लाखांच्या आसपास खर्च सहज होऊ शकतो. सर्वसामान्यांना भटकंतीवर एवढा पैसा उडवणं शक्य होतं नाही. त्यामुळेच त्यांचं परदेशवारीऐवजी भारतातच कुठेतरी जाऊन येऊ म्हणत प्लॅनिंग बदलतं. मात्र खर्चामुळे खऱ्याखुऱ्या स्वित्झर्लंडला जात येत नसलं तर काय झालं? महाराष्ट्रातील स्वित्झर्लंडला तुम्हाला सहज पोहचता येईल. हे महाराष्ट्रातील स्वित्झर्लंड मुंबई-पुण्यापासूनच फारच जवळ आहे.
आता महाराष्ट्रातील स्वित्झर्लंड कोणतं असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर आधी या ठिकाणी तुम्हाला काय काय अनुभवता येईल ते सांगतो. डिसेंबर ते फेब्रुवारी हा या ठिकाणी भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ आहे. येथील हिरव्यागार डोंगररांगा, धुक्याची चादर, थंड हवा, नजर जाईल तिथपर्यंत फक्त दऱ्या-खोऱ्यांचा पॅनोरॉमिक व्ह्यू पाहताना वेळ कसा निघून जातो कळतंही नाही. हे ठिकाण मुंबई आणि पुण्यापासून फक्त 250 ते 300 किलोमीटरवर आहे. अगदी शुक्रवारी हाफ डे टाकून निघाल्यानंतरही इथे दोन दिवस छान एन्जॉय करता येईल. आता तुमची उत्सुकता नक्कीच वाढली असणार की हे ठिकाण कोणतं आहे आणि तिथं कसं जायचं? आम्ही याबद्दल सारं काही इथेच सांगणार आहोत.
महाराष्ट्राचं स्वित्झर्लंड म्हणून सर्वात जास्त लोकप्रीय ठिकाण आहे साताऱ्यातील, महाबळेश्वर! याला 'मिनी स्वित्झर्लंड' असंही म्हणतात. या ठिकाणी वेण्णा लेक पाहता येतो. या तलावामध्ये बोटिंग करता येते आणि सूर्यास्ताचाही छान आनंद घेता येतो. या ठिकाणी आर्थर सीट, विल्सन पॉइंट, एल्फिन्स्टन पॉइंटवर जाता येईल. या ठिकाणी मॅप्रो गार्डन सारखं हटके ठिकाणही आहे. जिथे चिक्की, जॅम्स आणि स्ट्रॉबेरी फार छान मिळते.
तर याचं उत्तर आहे,पंचगणी!
महाबळेश्वरपासून फक्त 20 किलोमीटरवर पंचगणी आहे. सिडनी पॉइंट, आशियातील दुसरे सर्वात मोठे व्हॉल्कॅनिक प्लॅटो म्हणजेच पठार म्हणून प्रसिद्ध असलेलं टेबल लँड आणि लांबच लांब पसरलेल्या हिरव्या गवताळ मैदानांमुळे या ठिकाणी आल्यावर स्वित्झर्लंडला आल्यासारख्या वाटतं.
या ठिकाणी मुंबई किंवा पुण्याहून जाण्यासाठी सर्वोत्तम आणि लोकप्रिय पर्याय स्वतःच्या कारने किंवा टॅक्सीने रोड ट्रिप म्हणून भटकंती करता येईल. पावसाळ्यानंतर डिसेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान म्हणजेच हिवाळ्यात येथील रस्त्यांची स्थिती फार उत्तम असते. मुंबईहून हे ठिकाण 260 ते 270 किलोमीटरवर आहे.
मुंबई > मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे > पुणे > सातारा बायपास > वाई > पंचगणी > महाबळेश्वर अशा मार्गाने इथे जाता येईल. या मार्गावर पंचगणीपासूनच घाटरस्ता सुरु होतो आणि तो ही हिवाळ्यात फारच सुंदर दिसतो.
महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाची म्हणजेच एमएसआरटीसीची शिवशाही बस या मार्गाने जातात. तसेच अनेक खासगी कंपन्याही या मार्गावर बसेस चालवतात. दादर, बोरिवली, शीव यासारख्या ठिकाणाहून येथील बस सुटतात. मुंबईहून इथं पोहोचायला साधारणपणे सहा ते आठ तास लागतात. तिकीटांचे दर 500 ते 1500 रुपयांदरम्यान आहेत. तुम्ही कोणती बस आणि कोणत्या सेवा निवडता यावर किंमत ठरते.
पुण्याहून महाबळेश्वर हे साधारण 120 ते 130 किलोमीरटवर आहे. हा प्रवास तीन ते चार तासांचा आहे. पुण्याहून महाबळेश्वरला जाणारा उत्तम मार्ग पुढील प्रमाणे: पुणे > NH48 (बेंगळुरू हायवे) > सातारा बायपास > वाई-सुरूर रोड > पंचगणी > महाबळेश्वर. या मार्गातील घाटरस्त्यावर अनेक वळणे असली तरी इथून दिसणारा नजारा फारच सुंदर आहे.
महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाची म्हणजेच एमएसआरटीसीची शिवशाही बस या मार्गाने जातात. तसेच अनेक खासगी कंपन्याही या मार्गावर बसेस चालवतात. स्वारगेट तसेच शिवाजीनगरहून वारंवार या मार्गावर बस सुटतात. हा साधारण तीन ते चार तासांचा प्रवास असून तिकीटाचे दर 450 रुपयांपासून एक हजार रुपयांपर्यंत आहेत.