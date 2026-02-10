English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BCCI ने बहिष्काराच्या वादावर मौन सोडलं, म्हणाले बरं झालं पाकिस्तान सामना खेळायला तयार झालं नाहीतर....

T20 World Cup 2026 : 9 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानने आयसीसी सोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांचा भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागे घेतला. या निर्णयावर आता बीसीसीआय अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 10, 2026, 05:25 PM IST
T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2026) पाकिस्तानने यापूर्वी भारतासोबत नियोजित असलेला 15 फेब्रुवारीचा सामना खेळण्यास नकार दिला होता. मात्र अखेर सोमवारी 9 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानने आयसीसी सोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांचा भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागे घेतला. यानिर्णयानंतर आता मंगळवारी बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यात राजीव शुक्ला (Rajiv Shukla) यांनी पाकिस्तानशी सकारात्मक चर्चा केल्याबद्दल आयसीसीचे आभार मानले आहेत. 

आयसीसीने यात मध्यस्थी केली : 

बांगलादेशचे टी20 वर्ल्ड कप सामने हे भारतात नियोजित असताना बांगलादेश स्पर्धेच्या तोंडावर त्यांचे सामने हे श्रीलंकेत आयोजित करण्याची मागणी करत होती. मात्र याला आयसीसीने नकार दिला आणि बांगलादेशला स्पर्धे बाहेर करून त्या ऐवजी स्कॉटलंडला संधी दिली. त्यानंतर बांगलादेशवर अन्याय झाल्याच्या भावनेने पाकिस्तानने या वादात उडी घेतली आणि बांगलादेशची बाजू घेऊन त्यांनी भारताविरुद्ध 15 फेब्रुवारी रोजी होणारा ग्रुप स्टेज सामना खेळण्यासाठी पाकिस्तानचा संघ मैदानात उतरणार नाही असं सांगितलं. मात्र आयसीसीने यात मध्यस्थी घेतली आणि रविवारी आयसीसीकडीं दोन प्रतिनिधींची टीम लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियममध्ये पीसीबीचे प्रमुख प्रमुख मोहसिन नकवी आणि बीसीबीचे प्रमुख अमीनुल इस्लाम यांना भेटले. 

आयसीसीकडे काही मागण्या करण्यात आल्या असताना, आयसीसीने बांगलादेशला कोणत्याही निर्बंधांना सामोरे जावे लागणार नाही आणि 2031 पूर्वी आयसीसी स्पर्धेचे आयोजन करण्याचा अधिकार कायम ठेवेल याची पुष्टी केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने औपचारिकपणे आपला निर्णय जाहीर केला.

काय म्हणाले राजीव शुक्ला?

मंगळवारच्या सकाळी बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्लाने पत्रकारांना संबोधित केलं आणि आयसीसीने या संदर्भात केलेल्या नेतृत्व क्षमतेला धन्यवाद दिले. 
शुक्लाने म्हटलं की, 'आयसीसी प्रतिनिधीने सुरू केलेल्या चर्चेच्या निकालांमुळे आणि आयसीसीचे उपाध्यक्ष आणि प्रतिनिधींनी लाहोरला जाऊन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाशी ज्या पद्धतीने चर्चा केली त्याबद्दल मला खूप आनंद झाला आहे. क्रिकेटचे महत्त्व प्राधान्य देण्यासाठी एक चांगला आणि मैत्रीपूर्ण उपाय सापडला आहे'.

त्यांनी पुढे म्हटले की, 'आयसीसीने जे केले आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्यांनी पुढाकार घेतला, समस्या सोडवली आणि क्रिकेटला पुन्हा आघाडीवर आणले. आयसीसीसाठी ही एक मोठी कामगिरी आहे. पाकिस्तानला चर्चेसाठी तयार केल्याबद्दल मी आयसीसीचे आभार मानू इच्छितो आणि अखेर पाकिस्तानने कोलंबोमध्ये सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला'.

