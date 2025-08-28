English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ताडोबातील वाघाला संपवणाऱ्या 'छोटा मटका'ला अखेर पकडलं: कारण फारच रंजक

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील प्रसिद्ध छोटा मटका म्हणजेच सीएम वाघाला जेरबंद करण्यात आले आहे. व्याघ्र प्रकल्पातील खडसंगी भागातून छोटा मटकाला जेरबंद करण्यात आले. ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या या वाघाला जेरबंद करण्याचं कारण फार खास आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 28, 2025, 10:24 AM IST
वाघाला करण्यात आलं जेरबंद (मुख्य फोटो - इन्स्टाग्रामवरील ratishnairphotography वरुन साभार)

छोटा मटकाला का जेरबंद करण्यात आलं?

ब्रम्हा या वाघासोबत झालेल्या झुंजीत मे महिन्यात छोटा मटका गंभीर जखमी झाला होता  तर ब्रम्हा वाघाचा झुंजीत मृत्यू झाला होता. त्यानंतर अलीकडेच गाईंच्या एका कळपावर हल्ला करताना छोटा मटका पुन्हा जखमी झाला होता. त्यामुळे या वाघाला जेरबंद करून उपचार करावे अशी अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि वन्यजीव प्रेमींनी मागणी केली होती. जखमी असलेल्या छोटा मटका मुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष होऊ नये म्हणून त्याला जेरबंद करण्यात आल्याचा खुलासा ताडोबा प्रशासनाकडून प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आलाय.  चंद्रपूर शहरालगत वन्यजीव शुश्रुषा केंद्र येथे त्याच्यावर उपचार केले जाणार आहेत. 

गायीची शिकार केली पण...

छोटा मटका गंभीर जखमी झाल्याने तो उपासमारीने मरू शकतो, हे वन विभागाच्या लक्षात आल्यानंतर त्याच्यावर आधी पाळत ठेवली गेली. अशातच त्याने एका गायीची शिकार केली. हे चित्र आशादायी होते, तरी ही शिकार करताना त्याच्या पायाची जखम आणखीच गंभीर झाल्यानंतर तो जगण्यासाठी अक्षरशः संघर्ष करत होता. त्यामुळे त्याला वाचवण्याचे प्रयत्नांचा भाग म्हणून त्याला जेरबंद करण्यात आलं आहे. डॉक्टर आणि विभागाची एक टीम या वाघावर सतत लक्ष ठेवून आहे. तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांची टीम जो काही सल्ला देईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. 

मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील 5 वाघ -वाघिणींना अन्य व्याघ्र प्रकल्पात हलविले जाणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघ- मानव संघर्ष आटोक्यात आणण्यासाठी वनविभागाने ही ठोस उपाययोजना अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे. मागील काही वर्षात वाघांना क्षेत्र अपुरे पडू लागल्याने झुंजीत 8 वाघांचा मृत्यू झालाय. दुसरीकडे मानवावरील हल्ले चिंताजनक स्थितीत पोचल्याने बफर क्षेत्रातील गावातील ग्रामस्थांत वाघ संरक्षणाप्रती नकारात्मक भावना निर्माण होत होती. ताडोबातील वाघ आणि वाघिणी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आणि राज्याबाहेरील ओडिशातील सिमलीपाल व्याघ्र प्रकल्पात हे वाघ स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. आगामी काळात रीतसर परवानग्या घेऊन आणखी वाघ हलविले जाण्याची योजना आहे. विशेष म्हणजे या आधी स्थलांतरित केलेल्या वाघ वाघिणींची प्रकृती उत्तम असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

FAQ

छोटा मटका वाघ कोण आहे?
छोटा मटका, ज्याला सीएम (CM) असेही म्हणतात, हा ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील एक प्रसिद्ध नर वाघ आहे. त्याची प्रभावशाली शरीरयष्टी, आक्रमक स्वभाव आणि क्षेत्ररक्षणातील प्रावीण्य यामुळे तो ‘ताडोबाचा राजा’ म्हणून ओळखला जातो. पर्यटक आणि वन्यजीवप्रेमींमध्ये तो खूप लोकप्रिय आहे.

छोटा मटका वाघाच्या जखमेचे स्वरूप काय आहे?
छोटा मटका हा वाघ ब्रम्हा वाघाशी झुंजीत जखमी झाला होता, ज्यामुळे त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. नंतर गायीची शिकार करताना ही जखम आणखी बिघडली, ज्यामुळे त्याला चालणे कठीण झाले आणि तो उपासमारीच्या किंवा मृत्यूच्या जोखमीत होता.

ताडोबा प्रशासनाने छोटा मटकाच्या बाबतीत काय खुलासा केला आहे?
ताडोबा प्रशासनाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले की, छोटा मटकाला जखमांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आणि त्याचा जीव वाचवण्यासाठी जेरबंद करण्यात आले आहे. त्याच्यावर उपचार सुरू असून, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

