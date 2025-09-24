English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ताडोबातील सफारी सामान्यांना न परवडणारी,नवे दर ऐकून डोक्याला हात माराल; 1 ऑक्टोबरपासून लागू!

Tadoba Tiger Reserve Safari New Rates:  सफारीच्या वाढीव दरांमुळे हा रोमांचक अनुभव श्रीमंतांपुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 09:09 AM IST
ताडोबा नवे दर

Tadoba Tiger Reserve Safari New Rates: ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील सफारी आता मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. येथे नवी सुधारित शुल्क रचना आणण्यात आली असून ती 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल. सफारीच्या वाढीव दरांमुळे हा रोमांचक अनुभव श्रीमंतांपुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. कुटुंबासह वाघदर्शनासाठी खर्चाची जुळवाजुळव करुन येणाऱ्या मध्यमवर्गीय पर्यटकांसाठी हे स्वप्न आता धूसर झाले आहे.

सफारी शुल्कात वाढ

ताडोबातील जिप सफारीचे सरकारी शुल्क 3500 रुपये (6 जणांसाठी) आहे, तर खासगी जीप भाडे 2500 ते 7500 रुपये आहे. प्रवेश शुल्क भारतीयांसाठी 150 रुपये आणि परदेशी पर्यटकांसाठी 450 रुपये आहे. कॅमेरा शुल्क 250 रुपये असून, मोबाइल वापरावर 5000 रुपयांचा दंड आकारला जातो. ही वाढ मध्यमवर्गीयांना परवडणारी नसल्याने नाराजी व्यक्त होतेय. 

पर्यटकांना वाघदर्शनाचे आकर्षण

माया, मटकासूर, सोनम, मधू, छोटा मटका यांसारख्या वाघांमुळे ताडोबा पर्यटकांना भुरळ घालतो. गाभा आणि बफर क्षेत्रात सहज वाघदर्शन होत असल्याने हा व्याघ्रप्रकल्प देश-विदेशातील पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे.

कधी झाली सुरुवात?

1955 मध्ये स्थापन झालेला ताडोबा आणि 1986 मध्ये जोडले गेलेले अंधारी अभयारण्य यांनी मिळून 1727 चौरस किलोमीटरचा हा प्रकल्प तयार केला. येथे 90 हून अधिक वाघ, बिबटे, स्लॉथ बेअर आणि 195 पक्षी प्रजाती आहेत.

FAQ

प्रश्न: ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पातील जिप सफारीचे शुल्क किती आहे आणि बुकिंग कसे करावे?

उत्तर: जिप सफारीचे सरकारी शुल्क ३,५०० रुपये (६ जणांसाठी) आहे, तर खासगी जीप भाडे २,५०० ते ७,५०० रुपये आहे. प्रवेश शुल्क भारतीयांसाठी १५० रुपये आणि परदेशी पर्यटकांसाठी ४५० रुपये आहे. कॅमेरा शुल्क २५० रुपये आहे. बुकिंग mytadoba.mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन करता येते. ऑक्टोबर २०२५ साठी बुकिंग २५ जून २०२५ पासून सुरू होईल.

प्रश्न: ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पात कोणत्या वेळेत सफारी उपलब्ध आहे?

उत्तर: ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पात सफारी ऑक्टोबर ते जून महिन्यांदरम्यान उपलब्ध आहे. सफारीच्या वेळा सकाळी ६:०० ते १०:०० आणि दुपारी ३:०० ते ६:३० या आहेत. मोहर्ली, कोलारा यांसारख्या सात गेट्समधून प्रवेश मिळतो.

प्रश्न: ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पात पर्यटकांना कोणती प्रमुख आकर्षणे पाहायला मिळतात?

उत्तर: ताडोबा हे वाघदर्शनासाठी प्रसिद्ध आहे, जिथे माया, मटकासूर, सोनम, मधू, छोटा मटका यांसारखे वाघ पाहायला मिळतात. याशिवाय बिबटे, स्लॉथ बेअर, जंगली ससे, हरणे आणि १९५ हून अधिक पक्षी प्रजाती येथे आढळतात. गाभा आणि बफर क्षेत्रात सहज वन्यजीव दर्शनाचा अनुभव घेता येतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

