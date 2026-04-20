प्राजक्त तनपुरे भाजपात प्रवेश करणार या चर्चांना लागला पूर्णविराम, सुप्रिया सुळेंनी केली टिपणी

बऱ्याच दिवसांपासून राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये शरद पवार या गटामधील संभाव्य असलेले उमेदवार आणि माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे हे भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करणार अशा चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये मागील काही दिवसांपासून पाहायला मिळत होत्या. राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीमधील भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा प्रचार सुरु होता या प्रचाराच्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोमवारी राहूरीमध्ये होते. यावेळी शरद पवार गटाचे प्राजक्त तनपुरे हे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असे सर्वाना वाटत होते.
राहुरी पोटनिवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर प्राजक्त तनपुरे भाजपात जाणार अशा चर्चांना उधाण आलं होते. मात्र या चर्चांवर आता पडदा टाकण्यात आला आहे. कारण स्वत: प्राजक्त तनपुरे यांनी या चर्चा फेटाळल्या आहेत. भाजपमध्ये प्रवेश करणार नसल्याचं प्राजक्त तनपुरेंनी सांगितले आहे. माघार घेतली असली तरी शरद पवारांसोबत राहणार असल्याचं प्राजक्त तनपुरेंकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Indian Railways : अरे बापरे...! भारतीय रेल्वेने भंगार विकून केली करोडोंची कमाई, कशी केली जाते भंगार विक्री?