प्राजक्त तनपुरे भाजपात प्रवेश करणार या चर्चांना लागला पूर्णविराम, सुप्रिया सुळेंनी केली टिपणी

पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते प्राजक्त तनपुरे भाजपात प्रवेश करणार अशी चर्चा सुरू होती, मात्र आपण भाजपात जाणार नसल्याचं तनपुरेंनी स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे राम शिंदेंनी मात्र बंद दाराआड तनपुरेंसोबत चर्चा केली आहे, त्यामुळे भाजप प्रवेशाच्या चर्चांना पुन्हा एकदा तोंड फुटल आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 20, 2026, 10:38 PM IST
बऱ्याच दिवसांपासून राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये शरद पवार या गटामधील संभाव्य असलेले उमेदवार आणि माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे हे भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करणार अशा चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये मागील काही दिवसांपासून पाहायला मिळत होत्या. राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीमधील भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा प्रचार सुरु होता या प्रचाराच्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोमवारी राहूरीमध्ये होते. यावेळी शरद पवार गटाचे प्राजक्त तनपुरे हे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असे सर्वाना वाटत होते. 

राहुरी पोटनिवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर प्राजक्त तनपुरे भाजपात जाणार अशा चर्चांना उधाण आलं होते. मात्र या चर्चांवर आता पडदा टाकण्यात आला आहे. कारण स्वत: प्राजक्त तनपुरे यांनी या चर्चा फेटाळल्या आहेत. भाजपमध्ये प्रवेश करणार नसल्याचं प्राजक्त तनपुरेंनी सांगितले आहे. माघार घेतली असली तरी शरद पवारांसोबत राहणार असल्याचं प्राजक्त तनपुरेंकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटलांनी प्राजक्त तनपुरेंची भेट घेतली होती. उमेदवारी अर्ज दाखल न करण्याची विनंती भाजप नेत्यांनी केली होती, यानंतर गोविंद मोकाटेंना पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळेच तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या, मात्र तनपुरेंनी या चर्चा फेटाळल्या असल्या तरी राम शिंदेंच्या भेटीनंतर पुन्हा एकदा भाजप प्रवेशाच्या चर्चांना हवा मिळाली आहे.

प्राजक्त तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया

प्राजक्त तनपुरे हे भाजपमध्ये प्रवेश करणार यावर आता सुप्रिया सुळे यांनी टिपणी केली आहे. त्या सोमवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, शक्य असेल पण ते मला तसं काही बोललेले नाहीत. मी त्यांच्यासोबत अनेक वर्षे काम केले आहे. 
Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

