Marathi News
Tamhini Ghat: 24 वर्षीय तरुण त्या थारचा मालक! मोमोजमुळे लखपती झाल्यानंतर पुण्यात फ्लॅट घेतला अन्...

Tamhini Ghat Thar Accident Marathi News: दोन दिवस हा अपघात झाला आहे याची कोणाला कल्पनाच नव्हती. काळा रंगाची थार एवढ्या खोल दरीत पडली होती की मृतदेह बाहेर काढायला कसरत करावी लागली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 21, 2025, 11:08 AM IST
20 दिवसांपूर्वीच विकत घेतलेली थार

Tamhini Ghat Thar Accident Marathi News: पुण्यातील सहा तरुण मुलांचा ताम्हिणी घाटात झालेल्या अपघातात दुर्देवी अंत झाल्याचं गुरुवारी समोर आलं. भरधाव वेगातील थार कार 500 फूट खोल दरीत कोसळल्यानंतर दोन दिवसांनी या अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर ड्रोन आणि रेस्क्यू टीमच्या मदतीने या सहा जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश आलं. हा अपघात नेमका कसा झाला याचा शोध पोलीस घेत असले तरी या अपघाताच्या केंद्रस्थानी असलेली थार कार कोणाची होती याची माहिती समोर आली आहे.

नेमका कुठे झाला हा अपघात?

पुण्यातील उत्तम नगर येथून 17 नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेबाराच्या सुमारास कोकणात ट्रीपला जाण्यासाठी महिंद्रा कंपनीच्या थार कारगाडीतून कोकणात निघालेल्या तरुण पर्यटकांची गाडीला ताम्हिणी घाटातील कोंडेथर गावाजवळील अतिअवघड वळणावर अपघात झाला. एम एच. 12 वाय ऐन 8004 ही थार 500 फूट खोल दरीत  कोसळून झालेल्या भीषण अपघाताने रायगड जिल्हा आणि पुणे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मात्र अवघ्या 20 दिवसांपूर्वी ही कार विकत घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

कोणाकोणाचा मृत्यू झाला?

या अपघातात प्रथम शहाजी चव्हाण, वय 22 – वर्षे (रा. दत्त मंदीराचे जवळ, भैरवनाथ नगर, कोंढवे धावडे पुणे), पुनित सुधाकर शेट्टी - वय 20 वर्षे (रा. पाण्याचे टाकीजवळ, कोपरेगाव, उत्तमनगर, पुणे), साहिल साधू बोटे वय - 24 वर्षे (रा. कोपरेगाव, उत्तमनगर पुणे), महादेव कोळी वय - 18 वर्षे, (रा. कोपरेगाव शाळेमागे, भैरवनाथ नगर, पुणे), ओंकार सुनिल कोळी वय - 18 वर्षे (रा. कोपरेगाव शाळेमागे, भैरवनाथ नगर, पुणे), शिवा अरुण माने, वय - 19 वर्षे (रा. पुणे) हे सहा तरुण पर्यटकांचा मृत्यू झाला असून या सहाही पर्यटकांचे मृतदेह बाहेर काढून माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.

नक्की पाहा हे हादरवणारे फोटो >> नवी थार, ताम्हिणी घाट, पुणे-कोकण ट्रीप अन्... 6 मित्रांसोबत रात्री दीडला घडलं काय? संपूर्ण घटनाक्रम

ती थार कोणाची?

अपघातग्रस्त थार ही साहिल गोठेच्या मालकीची असल्याचे समजते. 24 वर्षीय साहीलने 20 दिवसांआधीच ही काळ्या रंगाची नवी थार विकत घेतली होती. विशेष म्हणजे साहिल हा फार कष्ट करणारा सामान्य मध्यम वर्गीय कुटुंबातील मुलगा होता. 

मोमोज विकून लखपती झाला

साहिल गोठेने मोमोजचा व्यवसाय सुरु केला होता. साहिल गोठेने पोटा-पाण्यासाठी सुरु केलेल्या मोमोजच्या व्यवसायात त्याला चांगलं यश मिळालं. त्याने एक एक करत पुण्यात तीन ठिकाणी मोमोजच्या गाड्या सुरु करत व्यावसाय वाढवला. प्रचंड मेहनत करून त्याने याच व्यवसायाच्या जोरावर गेल्या वर्षीच पुण्यात एक फ्लॅट विकत घेतला होता. याच व्यवयासायाच्या यशामधून त्याने 20 दिवसांपूर्वीच थार कार घेतली होती. हीच कार दोन दिवसांपूर्वी त्याच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरली.

