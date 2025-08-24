'ती' कार, बँकॉक, चार्टड विमान अन्... तानाजी सावंतांच्या मुलाच्या अपहरण प्रकरणात पुणे पोलिसांचा मोठा निर्णय

Tanaji Sawant Son Kidnapping Case: राज्याचे माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार तानाजी सावंत यांचा मुलगा ऋषिराज सावंत यांच्या कथित अपहरणप्रकरणी सिंहगड रोड पोलिसांनी तपासाची फाईल बंद करत न्यायालयात ‘बी फायनल रिपोर्ट’ सादर केला आहे. 10 फेब्रुवारी रोजी ऋषिराज यांच्या अपहरणाची तक्रार दाखल होताच पुण्यासह राज्यभरात खळबळ उडाली होती.
पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपास सुरू केला. मात्र, तपासात ऋषिराज मित्रांसोबत खासगी चार्टर्ड फ्लाइटने बँकॉकला गेल्याचे उघड झाले. चुकीच्या अपहरण तक्रारीनंतर विमान माघारी बोलावण्यात आले आणि ते पुण्यात परतले. नंतर सावंत यांनी ही ‘बिझनेस मिटिंग’ असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. पाच महिन्यांनंतर पोलिसांनी हे प्रकरण गैरसमज असल्याचे नमूद करत तपास समाप्त केला.
राज्याचे माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार तानाजी सावंत यांचा मुलगा ऋषिराज सावंत यांच्या अपहरणाप्रकरणी सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या तपासाची ‘फाईल’ पोलिसांनी बंद केली आहे. अपहरणाची तक्रार चुकीची असल्याचे समोर आले होते. ऋषिराज मित्रांसोबत बँकॉकला गेल्याचे समोर आले होते. पोलिसांकडून या प्रकरणी तपासाला सुरुवात देखील करण्यात आली होती. मात्र, प्रकरणाचा सर्व उलगडा झाल्यानंतर पोलिसांनी कायदेशीर सोपस्कार पार पाडत न्यायालयाला ‘बी फायनल रिपोर्ट’ सादर केला असल्याची माहिती पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
ऋषिराजचे अपहरण झाल्याची तक्रार 10 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांकडे देण्यात आली होती. त्यानंतर, पुण्यासह राज्यभरात एकच खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपासाला सुरुवात केली होती. ऋषिराज ज्या कारमधून गेला त्या कारचा शोध घेण्यात आला. ऋषिराजला चालकाने विमानतळावर सोडल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर त्याचा संपर्क होत नव्हता. त्यामुळे जेएसपीएमच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख राहुल सुभाष करळे यांनी फिर्याद दिली होती. तसेच, आमदार तानाजी सावंत यांच्याकडून पोलीस आयुक्त व वरिष्ठ मंत्र्यांशी संपर्क साधत मुलाचा शोध घेण्याचे आवाहन केले होते. पोलिसांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेत तपासाला सुरुवात केली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात ऋषिराज मित्रांसोबत पुणे विमानतळावरुन खासगी चार्टर्ड प्लेनने बँकॉकला गेल्याचे समोर आले. अपहरणाचे प्रकरण असल्याने हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून हे विमान माघारी वळवण्यात आले. त्यानंतर, ते पुण्यात परतले होते. त्याच्यासोबत त्यांचे दोन मित्र देखील होते. दरम्यान, सावंत यांनी ऋषिराज बिझनेस मिटिंगसाठी बँकॉकला गेल्याचे नंतर स्पष्ट केले होते. तसेच, याविषयी त्याने कोणालाच कल्पना दिलेली नसल्याने तानाजी सावंत आणि त्यांचे कुटुंबीय घाबरलेले होते असेही स्पष्ट केले होते. त्यांनी पोलिसांसमोर पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण देत नेमका काय प्रकार घडला याची माहिती दिली होती. दरम्यान, सावंत यांच्यावर यंत्रणा वेठीस धरल्याची टीका देखील झाली होती. पोलिसांनी देखील त्यावेळी हे अपहरण नसून गैरसमजातून तक्रार दाखल झाल्याचे स्पष्ट केले होते. हे प्रकरण घडून गेल्यानंतर पाच महिन्यांनी पोलिसांनी तपास बंद केला आहे.
तानाजी सावंत यांच्या मुलाच्या अपहरण प्रकरणात नेमके काय घडले?
तानाजी सावंत यांचा मुलगा ऋषिराजच्या कथित अपहरणाची तक्रार 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात दाखल झाली होती. तपासात असे समोर आले की, ऋषिराज मित्रांसोबत खासगी चार्टर्ड फ्लाइटने बँकॉकला गेले होते आणि हे अपहरण नव्हते, तर गैरसमजातून तक्रार दाखल झाली होती.
पोलिसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली?
अपहरणाची तक्रार मिळताच पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपास सुरू केला. त्यांनी ऋषिराज ज्या कारमधून गेला त्या कारचा शोध घेतला आणि विमानतळावर पोहोचल्याचे समजले. विमान माघारी बोलावण्यात आले आणि ऋषिराज पुण्यात परतला. पाच महिन्यांच्या तपासानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण गैरसमज असल्याचे नमूद करत ‘बी फायनल रिपोर्ट’ न्यायालयात सादर केला.
ऋषिराज सावंत बँकॉकला का गेलेला?
तानाजी सावंत यांनी स्पष्ट केले की, ऋषिराज बिझनेस मिटिंगसाठी मित्रांसोबत बँकॉकला गेला. त्यांनी याबाबत कोणालाही पूर्वकल्पना दिली नव्हती, ज्यामुळे हा गैरसमज निर्माण झाला.