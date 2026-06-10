/साताऱ्यातील महाबळेश्वरच्या डोंगरातून थेट रत्नागिरीच्या समुद्र किनाऱ्यावर! ‘तापोळा केबल ब्रिज’ मुळे अंतर 50 KM ने कमी होणार

रत्नागिरी, झी मीडिया, रविंद्र कोकाटे : पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांच्यातील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी करणारा, तसेच पर्यटन विकासाला नवी दिशा देणारा सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील तापोळा येथील भव्य केबल स्टेड स्काय ब्रिज आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असलेल्या या प्रकल्पाचे तब्बल 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून,आगामी दिवाळीपर्यंत हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्याची दाट शक्यता ठेकेदारांकडून वर्तवली जात आहे.
मार्च 2023 मध्ये सुरू झालेल्या या 148.5 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामुळे सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुका थेट जोडला जाणार आहे. या पुलासोबतच दोन्ही बाजूंच्या रस्त्यांची कामेही युद्धपातळीवर सुरू आहेत. हा पूल केवळ दळणवळण सुलभ करणार नाही, तर आजवर प्रगतीपासून दूर राहिलेल्या कांदाटी खोऱ्यातील निसर्गरम्य 15 ते 16 गावांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची दारे खुली करणार आहे..
कोयना बॅकवॉटरचा रमणीय परिसर, घनदाट जंगलांनी वेढलेला रघुवीर घाट आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचे विहंगम दृश्य यामुळे हा संपूर्ण परिसर पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण ठरणार आहे. सध्या महाबळेश्वरहून कोकणात जाण्यासाठी आंबेनळी आणि वरंधा घाटाचा मुख्य पर्याय आहे, मात्र तापोळा मार्ग अधिक सोयीस्कर आणि निसर्गरम्य ठरणार असल्याने पर्यटकांची याला पहिली पसंती असेल. या मार्गामुळे पर्यटकांना थेट गोवा, कोकण किनारपट्टी आणि व्याघ्र प्रकल्पांकडे जाणे सोपे होईल..
"या ब्रिजमुळे खेड तालुक्याचा आणि व्यापाऱ्यांचा दळणवळणाचा मार्ग मोकळा होईल. कोयना बॅकवॉटर पलीकडची गावे जी आजवर विकासापासून दूर होती, त्यांचा विकास वेगाने होईल आणि तालुक्यात आर्थिक उलाढाल वाढेल असे खेडचे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर म्हणाले. पूल अद्याप पूर्ण झाला नसला तरी या अभियांत्रिकी कौशल्याची झलक पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिणारा हा पूल कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या संपर्क व्यवस्थेला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा ठरेल..
सुमारे 175 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारा हा पूल केवळ वाहतुकीसाठीच नव्हे तर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही मोठे आकर्षण ठरणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या या केबल स्टे ब्रिजची लांबी तब्बल 540 मीटर तर रुंदी 14 मीटर इतकी आहे. पुलावर 43 मीटर उंचीची विशेष व्ह्यूईंग गॅलरी उभारण्यात येत असून येथून पर्यटकांना कोयना बॅकवॉटरचा नयनरम्य परिसर, सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि मनमोहक सूर्यास्ताचा विहंगम नजारा अनुभवता येणार आहे.
या पुलामुळे सोळशी आणि कांदाटी खोरे थेट जोडले जाणार असून अनेक वर्षांपासून वाहतूक आणि संपर्काच्या समस्येला मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील ग्रामस्थांना आरोग्य, शिक्षण, बाजारपेठ आणि प्रशासकीय सेवांसाठी जलद संपर्क उपलब्ध होणार आहे. पुलामुळे सुमारे 50 किलोमीटरचे अंतर कमी होणार असल्याने वेळ आणि इंधनाची मोठी बचत होणार आहे.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा हा पूल भविष्यात पर्यटनासाठी नवे केंद्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाबळेश्वर, तापोळा, कोयना आणि कांदाटी खोऱ्यातील पर्यटनाला या प्रकल्पामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. स्थानिक नागरिक, पर्यटक आणि व्यापारी वर्गासाठी हा पूल विकासाचा नवा मार्ग ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सध्या पुलावरील अंतिम टप्प्यातील कामे वेगाने सुरू असून सुरक्षा चाचण्या आणि सौंदर्यीकरणाची कामे पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे.