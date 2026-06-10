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साताऱ्यातील महाबळेश्वरच्या डोंगरातून थेट रत्नागिरीच्या समुद्र किनाऱ्यावर! ‘तापोळा केबल ब्रिज’ मुळे अंतर 50 KM ने कमी होणार

महाबळेश्वर-खेड जोडणारा ‘तापोळा केबल ब्रिज’ अंतिम टप्प्यात आला आहे. दिवाळीत हा ब्रिज वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.  ​कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटनाला नवी दिशा मिळणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 10, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:18 PM IST
साताऱ्यातील महाबळेश्वरच्या डोंगरातून थेट रत्नागिरीच्या समुद्र किनाऱ्यावर! ‘तापोळा केबल ब्रिज’ मुळे अंतर 50 KM ने कमी होणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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