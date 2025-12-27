'तपोवन वाचलं पाहिजे रामाची भूमिका होती....' आदित्य ठाकरेंची तपोवनाला भेट, वृक्षप्रेमींशी केली चर्चा

Aaditya Thackeray : मागील महिनाभरापासून गाजणार कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात (Tapovan) संभाव्य वृक्षतोडीचा विषय यावेळी नाशिक महापालिका निवडणुकीत कळीचा मुद्दा बनला आहे. शनिवार २७ डिसेंबर रोजी महापालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना UBT पक्षाचे आमदार आणि माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी तपोवनाला भेट देऊन वृक्षप्रेमींशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी 'तपोवन वाचलं पाहिजे रामाची भूमिका होती. मी आश्वासन देतो आमचा पक्ष प्रतिज्ञापत्र देईल... तसेच खासदारांनी संसदेत हा मुद्दा मांडला' असं देखील आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
आदित्य ठाकरे यांनी तपोवनात संभाव्य वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या वृक्षप्रेमींशी चर्चा केली आणि त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 'तपोवन वाचवा किंवा इतर सामाजिक प्रश्नांसंदर्भात नागरिकांनी पुढ आलं पाहिजे. तसेच राजकीय पक्षातील लोकांनी सुद्धा आपले झेंडे पट्टे बाजूला ठेऊन इथं आलं पाहिजे. मुंबईतील आरे कारशेड ला आम्ही विरोध केला. सत्तेत असताना आम्हीही पैसे कमवू शकलो असतो, पण तसं केलं नाही. वडाचे झाड तोडणार होते, तुम्ही मला ट्विट केलं मी लगेचच त्या नोटीस पर्यावरण मंत्री म्हणून फाडल्या होत्या. कंदिवनची जागा आम्ही वाचवली. तिथे रेल्वेची जागा आहे काही ठिकणी पण आता तिथं जंगल झालंय. झाडे नष्ट केली तर आपण जगणार कसे तसेच विनाश करून विकास कशाला?' अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी घेतली.
आदित्य ठाकरे यांनी बोलताना वेताळ टेकडीचं सुद्धा उदाहरण दिलं. ते बोलताना म्हणाले की, 'पुण्यातील वेताळ टेकडीच्या तिथं विकासाच्या नावाखाली विनाश होणार होता. पण आमचं सरकार आल्यावर त्याला रद्द केल. तिथंही नागरिकांनी आंदोलन सुरू केलं होतं, वेताळ टेकडीला राजकिय लोकांनी पाठिंबा दिला तसेच तपोवन मध्ये करा'.
आदित्य ठाकरे यांनी तपोवनात वृक्षप्रेमींशी बोलताना तपोवनाला रिझर्व्ह फॉरेस्ट घोषित करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, 'आचारसंहिता उठल्यावर रिझर्व्ह फॉरेस्ट घोषित केले पाहिजे. टीडीआर जनरेट करायचा असेल तर मुख्यमंत्री करू शकतील. तपोवन सारख्या 10 जागा झाल्या पाहिजे. अर्बन फॉरेस्ट कमी कमी होत चालले आहे. बिल्डर आणि कॉन्ट्रॅक्टर खिशात पैसे आल्यावर पळून जातील. पंतप्रधान एक पेंड मा के नाम सांगतात त्यांचीच लोक झाडे तोडत आहे. कुंभमेळा होतच आला आहे, आपला विरोध कुंभमेळ्याला नाही'.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 'संपूर्ण महाराष्ट्रात वृक्षतोड सुरू आहे. आपला विरोध कुंभाला नाही, तपोवन वाचलं पाहिजे रामाची भूमिका होती. तपोवनबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्या. मी आश्वासन देतो आमचा पक्ष प्रतिज्ञापत्र देईल. आपल्या खासदारांनी संसदेत हा मुद्दा मांडला आहे. आम्ही प्रतिज्ञापत्र लिहून दयायला तयार आहोत. सगळ्याच राजकिय पक्षांना सांगा आणि प्रतिज्ञापत्र सगळ्यांचे लिहून घ्या'.