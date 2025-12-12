तपोवन वृक्षतोडीसंदर्भात सर्वात मोठी अपडेट, हरित लवादाकडून नाशिक पालिकेला जोरदार दणका!

Tapovan tree cutting: नाशिकमधील तपोवन हा गोदावरी नदीकाठचा हिरवा पट्टा आहे, जो धार्मिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. 2026-27 सिम्हस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधूग्राम संतांसाठी तात्पुरते निवासस्थान बांधण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने 1700 हून अधिक झाडे तोडण्याची योजना आखली. यामुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला, आणि चिपको आंदोलनासारखे आंदोलन उभे राहिले. याप्रकरणात आता सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
नागरिकांनी सोशल मीडियावर #SaveTapovan हॅशटॅगने व्हिडिओ आणि सिग्नेचर मोहीम चालवली. एनएमसी च्या नोटिसीला अवघ्या १२ दिवसांत ९०० पेक्षा जास्त हरकती मिळाल्या. 11 नोव्हेंबरला जाहीर सुनावणीत गोंधळ उडाला, जिथे कार्यकर्त्यांनी एकही झाड तोडू नये असा ठाम आग्रह केला. यात राजकीय पक्ष आणि सामान्य लोक सामील झाले.
एनएमसी ने सांगितले की, केवळ 10 वर्षांखालील लहान झाडे आणि बुशेस तोडले जातील, तर 40 ते 100 वर्षे जुने वारसा झाडे (जसे बरगड, पिंपळ) जपले जातील. प्रत्येक तोडलेल्या झाडासाठी 10 रोपे लावली जातील, आणि काही झाडे आंध्र प्रदेशातील तज्ज्ञांच्या मदतीने इतरत्र रोवली जातील. साधूग्राम 1200 एकरांपर्यंत विस्तारणार असल्याने ही गरज असल्याचे सांगितले.
कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी तपोवनाला भेट देऊन कार्यकर्त्यांना दिलासा दिला. प्रत्येक झाडासाठी 10 रोपे लावण्याचे आश्वासन दिले, आणि गोदावरीत सतत पाणी वाहण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. पाशीचा डोंगर आणि पेठ रोडवर नवीन रोपस्थळी विकसित होत असल्याची माहितीही दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेतज्ज्ञ श्रीराम पिंगळे यांनी वृक्षकटाईला स्थगित करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली. लवादाने तत्काळ दखल घेतली आणि नाशिक महापालिकेला एकही झाड तोडू नये असे आदेश दिले. याशिवाय, वृक्षकटाईबाबत तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्ष तोडीला स्थगित बाबतच्या आदेशाची हरित लवादाने या प्रकरणी नाशिक महापालिकेला आदेश दिला. या परिसरातील एकही वृक्ष तोडू नये ,त्याच बरोबर वृक्षतोडी बाबतचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशामुळे वृक्ष छाटणीला पूर्ण स्थगिती मिळाली, आणि एनएमसी ला पर्यावरण संरक्षणाबाबत जबाबदारी वाढली. 8 डिसेंबरला कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा झाली, ज्यात साधूग्रामसाठी पर्यायी योजना सुचवल्या गेल्या. हे प्रकरण विकास आणि हिरव्या संरक्षण यांच्यातील संतुलनावर प्रकाश टाकते, ज्यामुळे नाशिकची 'ग्रीन कुंभ' प्रतिमा मजबूत होईल.