पुण्यातील TCS कर्मचाऱ्यांना 2 वर्ष घरी बसून खातील इतका पैसा दिला; TCS भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी नुकसान भरपाई देणारी IT कंपनी

Tata Consultancy Services Layoffs : देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात TCS मध्ये खळबळजनक घडामोडी घडत आहे. TCS मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव आणला जात आहे. पुण्यातील TCS कार्यालयात 2 हजार पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांकडे जबरदस्ती राजीनामा मागण्यात आला आहे. या राजीनाम्यातच्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांना 2 वर्ष घरी बसून खातील इतका पैसा देण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. TCS भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी नुकसान भरपाई देणारी IT कंपनी ठरली आहे.
TCS ही कंपनी टाटा समूहातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. बदलत्या ग्राहकांच्या मागण्या, ऑटोमेशन आणि स्वतःच्या वाढीला तोंड देण्यासाठी कंपनी तिच्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना करत आहे. जुलै 2025 मध्ये, टीसीएस पुढील वर्षी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 2 टक्के किंवा सुमारे 12,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ज्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य कंपनीच्या गरजा पूर्ण करत नाही त्यांना दोन वर्षांपर्यंतच्या पगाराचे कामावरून काढून टाकण्याचे पॅकेज देत आहे. याचा अर्थ असा की कर्मचारी बदलानंतर जे लोक कंपनीला उपयोगी पडणार नाहीत त्यांना सहा महिने ते दोन वर्षांच्या कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते.
प्रभावित कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला तीन महिन्यांचा नोटिस पे मिळेल. त्यानंतर त्यांना अतिरिक्त सेवा वेतन मिळेल. या सेवा वेतनाचा कालावधी त्यांच्या कार्यकाळ आणि पदावर अवलंबून असेल; तो सहा महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंत असू शकतो. 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठे पॅकेज मिळण्याची शक्यता आहे. "बेंच" कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्तावित पॅकेज फक्त तीन महिन्यांच्या नोटिस पेपुरते मर्यादित असू शकते. बेंच कर्मचारी असे आहेत जे आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या प्रकल्पाशी संबंधित नाहीत. तथापि, जर त्यांनी 10-15 वर्षे बेंचवर सेवा दिली असेल तर त्यांना अंदाजे 1. 5 वर्षांची सेवा मिळू शकते.
टाळेबंदी व्यतिरिक्त, टीसीएस काही कर्मचाऱ्यांना लवकर निवृत्तीचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव देखील देत आहे. त्यांना नवीन नोकऱ्या शोधण्यात किंवा कौशल्ये बदलण्यात मदत केली जाईल ज्याला ते आउटप्लेसमेंट सेवा म्हणतात. त्यांना 'टीसीएस केअर्स' नावाच्या कार्यक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये सुविधा दिली जाईल. टीसीएसचे सीईओ के कृतिवासन यांनी यापूर्वी पुनर्रचनेचे वर्णन "सर्वात कठीण निर्णयांपैकी एक" असे केले होते. TCS कंपनी अपडेट नसलेले कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करणार आहे.
