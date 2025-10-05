English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यातील TCS कर्मचाऱ्यांना 2 वर्ष घरी बसून खातील इतका पैसा दिला; TCS भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी नुकसान भरपाई देणारी IT कंपनी

 TCS कंपनी भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी नुकसान भरपाई देणारी IT कंपनी ठरली आहे. कर्मचारी 2 वर्ष घरी बसून खातील इतका पैसा राजीनाम्याच्या बदल्यात दिला  आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 5, 2025, 09:06 PM IST
पुण्यातील TCS कर्मचाऱ्यांना 2 वर्ष घरी बसून खातील इतका पैसा दिला; TCS भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी नुकसान भरपाई देणारी IT कंपनी

Tata Consultancy Services Layoffs :   देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात TCS मध्ये खळबळजनक घडामोडी घडत आहे. TCS मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव आणला जात आहे. पुण्यातील TCS कार्यालयात 2 हजार पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांकडे जबरदस्ती राजीनामा मागण्यात आला आहे. या राजीनाम्यातच्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांना  2 वर्ष घरी बसून खातील इतका पैसा देण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. TCS भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी नुकसान भरपाई देणारी IT कंपनी  ठरली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

TCS ही कंपनी टाटा समूहातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. बदलत्या ग्राहकांच्या मागण्या, ऑटोमेशन आणि स्वतःच्या वाढीला तोंड देण्यासाठी कंपनी तिच्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना करत आहे.  जुलै 2025 मध्ये, टीसीएस पुढील वर्षी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 2 टक्के किंवा सुमारे 12,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ज्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य कंपनीच्या गरजा पूर्ण करत नाही त्यांना दोन वर्षांपर्यंतच्या पगाराचे कामावरून काढून टाकण्याचे पॅकेज देत आहे. याचा अर्थ असा की कर्मचारी बदलानंतर जे लोक कंपनीला उपयोगी पडणार नाहीत त्यांना सहा महिने ते दोन वर्षांच्या कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. 

प्रभावित कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला तीन महिन्यांचा नोटिस पे मिळेल. त्यानंतर त्यांना अतिरिक्त सेवा वेतन मिळेल. या सेवा वेतनाचा कालावधी त्यांच्या कार्यकाळ आणि पदावर अवलंबून असेल; तो सहा महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंत असू शकतो.  15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठे पॅकेज मिळण्याची शक्यता आहे. "बेंच" कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्तावित पॅकेज फक्त तीन महिन्यांच्या नोटिस पेपुरते मर्यादित असू शकते. बेंच कर्मचारी असे आहेत जे आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या प्रकल्पाशी संबंधित नाहीत. तथापि, जर त्यांनी 10-15 वर्षे बेंचवर सेवा दिली असेल तर त्यांना अंदाजे 1. 5 वर्षांची सेवा मिळू शकते.

टाळेबंदी व्यतिरिक्त, टीसीएस काही कर्मचाऱ्यांना लवकर निवृत्तीचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव देखील देत आहे. त्यांना नवीन नोकऱ्या शोधण्यात किंवा कौशल्ये बदलण्यात मदत केली जाईल ज्याला ते आउटप्लेसमेंट सेवा म्हणतात. त्यांना 'टीसीएस केअर्स' नावाच्या कार्यक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये सुविधा दिली जाईल. टीसीएसचे सीईओ के कृतिवासन यांनी यापूर्वी पुनर्रचनेचे वर्णन "सर्वात कठीण निर्णयांपैकी एक" असे केले होते.  TCS कंपनी अपडेट नसलेले कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करणार आहे.  

FAQ

1 टीसीएसमध्ये सध्या काय घडत आहे?
देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टीसीएसमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. पुण्यातील टीसीएस कार्यालयात २ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांकडे जबरदस्तीने राजीनामा मागितला जात आहे. या राजीनाम्यातील बदल्यात कर्मचाऱ्यांना २ वर्षे घरी बसून खाण्याइतका पैसा देण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. यामुळे टीसीएस भारत आणि जगातील सर्वात मोठी नुकसान भरपाई देणारी आयटी कंपनी ठरली आहे.

2 टीसीएसने छंटणीचा निर्णय का घेतला आहे?
बदलत्या ग्राहकांच्या मागण्या, ऑटोमेशन आणि कंपनीच्या वाढीला तोंड देण्यासाठी टीसीएस कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना करत आहे. जुलै २०२५ मध्ये, कंपनीने पुढील वर्षी सुमारे २ टक्के कर्मचारी किंवा अंदाजे १२,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

3 छंटणीत कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे?
ज्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य कंपनीच्या गरजा पूर्ण करत नाही किंवा अपडेट नसलेले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. यामध्ये बेंच कर्मचारी (जे ८ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रकल्पाशी संबंधित नाहीत) आणि जे कर्मचारी कंपनीला उपयोगी पडणार नाहीत, त्यांचा समावेश आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
TCS employees in Pune given 2 years salary in lieuresignation TCS is the largest compensation IT companyटीसीएस कंपनी

इतर बातम्या

200 प्रवासी आणि 75 वाहनांना घेऊन जाणारी बोट विरारच्या समुद...

महाराष्ट्र बातम्या