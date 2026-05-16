/चहा महाग होणार? अमूल नंतर महाराष्ट्रातील गोकुळ दुधाच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ

वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर गोकुळने दूध दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. गाईच्या दुधाच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
Gokul Milk Price Hike : दिवासाची सुरुवातच आता महागाईच्या झटक्याने होणार आहे. अमूल नंतर महाराष्ट्रातील गोकुळ दुधाच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ झाली आहे. लवकरच हे नवे दर लागू होणार आहेत. यामुळे चहा महाग होणार आहे. सर्वसान्यांना वाढत्या महागाईचा आणखी एक मोठा धक्का बसणार आहे. अमूलने आधीच दूद दर वाढ लागू केली आहे.
वाढते इंधन दर, कच्च्या मालाच्या किंमती तसेच वाहतूक, पॅकेजिंग व इतर अनुषंगिक खर्चामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. उत्पादन खर्च वाढीच्या पार्श्वभूमीवर गोकुळ दूध संघाने देखील दूधाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. गाईच्या दुधाच्या विक्री दरामध्ये प्रतिलिटर 2 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय गोकुळ दूध संघाच्या प्राधिकृत अधिकारी मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली गोकुळ शिरगाव येथील प्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
गोकुळने दूर वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ही दरवाढ 21 मे 2026 पासून लागू होणार आहे. कोल्हापूर, पुणे, मुंबई व कोकण विभागातील सर्व शहरांमध्ये लागू होणार आहे. या दरवाढीत गोकुळच्या (गाय दूध, टोन्ड, शक्ती व स्टँडर्ड) या दूध प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, म्हैस दुधाच्या विक्री दरामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
अमूलने 14 मे पासून देशभरात दुधाच्या दरात २ रुपयांची प्रति लिटर वाढ केली आहे. अमूलने विविध दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात वाढ केली असून, यामध्ये 1 लिटर अमूल ताझाच्या दरात 2 रुपयांनी आणि 500 मिली अमूल गोल्डच्या दरात 1 रुपयाने वाढ करण्यात आली आहे.
