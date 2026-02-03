जिल्हा परिषद निवडणुकीआधीच महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी

ZP Election: राज्यात 7 फेब्रुवारीला होणा-या झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.आता 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारीला निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर, 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. तारखा बदलल्याने शिक्षक अडचणीत सापडले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. दुखवट्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला. दरम्यान शिक्षकांना दिलासा देणारी अपडेट समोर आली आहे.
मध्यवर्ती शिक्षक योग्यता चाचणी (सीटीईटी) घेणाऱ्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त करण्यात आले आहे. ही सुविधा शिक्षकांच्या परीक्षेच्या तयारीसाठी आणि तणाव कमी करण्यासाठी देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात निर्णय जारी केलाय. या निर्णयामुळे शिक्षकांना त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळणार आहे. ही परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर असल्याने, त्यात भाग घेणाऱ्या शिक्षकांना स्थानिक निवडणुकीच्या कामकाजात गुंतवणे योग्य ठरणार नाही, असे आयोगाने मानले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कर्तव्यापासून वगळावे, असे यात म्हटले आहे. हे आदेश लिखित स्वरूपात पाठवण्यात आले असून, त्यात शिक्षकांच्या सूचीची तपासणी करण्याचे निर्देश आहेत.निवडणुकीच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना या शिक्षकांसाठी वैकल्पिक मनुष्यबळाची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकस्मात निधनामुळे महाराष्ट्रात तीन दिवसांचा दुखवटा दिवस घोषित करण्यात आला आहे. अजित पवार यांचे अकाली निधन राज्यासाठी मोठा धक्का असून, त्यामुळे सर्व राजकीय आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला आहे. शोकाकुल वातावरणात निवडणुकीसारखे महत्वाचे कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत. अजित पवार हे अनुभवी नेते होते, ज्यांनी राज्याच्या विकासात मोठे योगदान दिले. या दुखद घटनेमुळे जनतेतही शोक व्याप्त झाला असून, सरकारने याचा आदर करून दुखवटा जाहीर केला.
अजित पवारांच्या निधनामुळे 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वजनिक निवडणुकीच्या मतदानाच्या वेळापत्रकात फेरबदल करण्यात आलाय. पूर्वी नियोजित 5 फेब्रुवारी 2026 च्या ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान घेण्यात येईल.
राज्यातील काही शिक्षकांची सीटीईटी परीक्षा असल्याने, त्यांना निवडणुकीच्या जबाबदाऱ्यांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. यासाठी आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे सांगितले आहे. ही परीक्षा शिक्षकांच्या पात्रतेसाठी महत्वाची असल्याने, त्यांना सूट देणे योग्य ठरणार आहे.निवडणुकीचे काम अडकू नये म्हणून वैकल्पिक व्यवस्थेत अन्य सरकारी कर्मचारी किंवा स्वयंसेवकांची मदत घेण्यात येणार आहे.