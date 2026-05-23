कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कुंभार्ली घाटाच्या सुरक्षिततेसाठी 'THDCIL' चा तांत्रिक अहवाल मागवणार

कुंभार्ली घाटाच्या सुरक्षिततेसाठी 'THDCIL' चा तांत्रिक अहवाल मागवला जाणार आहे. बोगद्याच्या शक्यतेचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
चिपळूण, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या कुंभार्ली घाटाच्या कायमस्वरूपी सुरक्षिततेसाठी आता केंद्र सरकारच्या तांत्रिक संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे.घाटातील वारंवार होणारे दरडी कोसळण्याचे प्रकार,भूस्खलनाची वाढती शक्यता आणि तीव्र उतारांचे संरक्षण या पार्श्वभूमीवर,उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागातील प्रकल्पांचा दांडगा अनुभव असलेल्या 'टेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (THDCIL) च्या तज्ज्ञ अभियंत्यांकडून स्थळ पाहणी करून तांत्रिक अहवाल मागवण्याची मागणी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत कुंभार्ली आणि तुळशी घाटासह विविध घाटांमधील भूस्खलनाच्या धोक्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.या बैठकीत ड्रोन व्हिडिओ,छायाचित्रे आणि प्रत्यक्ष भूस्थितीचा अभ्यास केला असता,घाट परिसरातील डोंगराचे उतार अत्यंत धोकादायक असल्याचे समोर आले.काही ठिकाणी डोंगराची उंची 5 ते 10 मीटर असून रस्त्यालगतची जागा अत्यंत मर्यादित आहे.त्यामुळे भविष्यात येथे मोठे भूस्खलन होण्याचा धोका नाकारता येत नसल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बैठकीत 'THDCIL' या नामांकित संस्थेचा तांत्रिक सल्ला घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.त्यानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाच्या कोकण भवन (नवी मुंबई) येथील सहाय्यक अधीक्षक अभियंता कार्यालयातून तांत्रिक पाहणीसाठी अधिकृत पत्र पाठवण्यात आले आहे.
या विशेष तांत्रिक पाहणी आणि सुरक्षा प्रस्तावामध्ये केवळ कुंभार्ली घाटच नव्हे, तर तुळशी घाट (NH-965DD), कोंजर घाट (NH-166F), दासगाव खिंड आणि नाडगाव टेकडी (NH-66) यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या पाहणी दरम्यान घाटांमधील तीव्र उतारांचे संरक्षण कसे करावे, याचे उपाय शोधण्यासोबतच भविष्यात या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी 'बोगदा' (Tunnel) तयार करता येईल का,या शक्यतेचाही अभ्यास केला जाणार आहे.घाटातील सुरक्षितता वाढवणे, वाहतुकीची सातत्यता राखणे आणि भविष्यातील संभाव्य मोठे अपघात टाळणे या दृष्टीने या आगामी तांत्रिक अहवालाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.