Marathi News
तेजस्वी घोसाळकर मुंबईच्या महापौर होणार? BMC च्या निकालाबाबत मोठी अपडेट

मुंबईच्या निकालात धक्कादाय ट्वीस्ट येत आहेत. अद्याप मुंबई निकालाचे चित्र पूर्ण स्पष्ट झालेले नाही. अशातच तेजस्वी घोसाळकर मुंबईच्या महापौर होऊ शकतात अशी चर्चा रंगली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 16, 2026, 05:12 PM IST
तेजस्वी घोसाळकर मुंबईच्या महापौर होणार? BMC च्या निकालाबाबत मोठी अपडेट

Tejaswi Ghosalkar Shiv Sena Candidate​: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीत तेजस्वी घोसाळकर यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यांनी मुंबईतील दहिसर प्रभाग क्रमांक 2 मधून निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयानंतर आता त्यांना मुंबईच्या महापौरपदाचे संभाव्य उमेदवार मानले जात आहे. निवडणुकीच्या सुमारे एक महिना आधी तेजस्वी घोसाळकर यांनी उद्धव ठाकरेंना धक्का देत भाजपामध्ये प्रवेश केला.  

तेजस्वी घोसाळकर मुंबईच्या महापौर होऊ शकतात? 

तेजस्वी घोसाळकर मुंबईच्या महापौर होऊ शकतात अशी माहिती सुत्रांकडू मिळाली आहे. तेजस्वी यांची वाढती लोकप्रियता, जनतेचा पाठिंबा आणि मजबूत राजकीय प्रभाव यामुळे त्यांना महापौरपदासाठी एक मजबूत दावेदार मानले आहे. तेजस्वी घोसाळकर ही शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांची सून आहेत. 
2017 च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेच्या तेव्हाच्या अविभाजित तिकिटावर प्रभाग क्रमांक 1 मधून विजय मिळवला होता. तेव्हापासून त्या राजकारणात सक्रिय आहेत. तेजस्वी यांचे पती अभिषेक घोसाळकर, जे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक देखील होते. 2022 मध्ये फेसबुक लाईव्ह दरम्यान अभिषेक घोसाळकर यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या हत्येमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आणि राजकीय वर्तुळात त्याचे पडसाद उमटले.

अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येनंतर, तेजस्वी यांना त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर स्थान देण्यात आले होते. ज्यावर भाजप आमदार प्रवीण दरकेकर यांचा प्रभाव असल्याचे मानले जात होते. बँकेच्या संचालक मंडळात स्थान मिळाल्यामुळे तेजस्वी यांच्या राजकीय कारकिर्दीत नवा टर्निंग पाईंट आला. त्यांची भाजपसोबत जवळीक वाढली असून  त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चेला उधाण आले. घोसाळकर यांनी 2022 मध्ये वैयक्तिक कारणांमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी) मधून राजीनामा दिला. आता, त्यांच्या विजयामुळे, भाजपमध्ये त्यांना मोठे स्थान मिळणार अशी चर्चा रंगली.  मुंबई महापौरपदाच्या शर्यतीत त्यांचे नाव प्रमुखतेने विचारात घेतले जात आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

महाराष्ट्र बातम्या