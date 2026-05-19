/संपूर्ण महाराष्ट्रात भयानक उष्णता, इथलं तापमान फक्त 15 अंश, पुण्यापासून 4 तासांवर थंड हवेचे सिक्रेट हिल स्टेशन, इथं लोक स्वेटर घालून फिरतात

सूर्य आग ओकत आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पारा 45 अंशांच्या वर पोहचला आहे. अशातच महाराष्ट्रात एक असे ठिकाण आहे जिथे पारा 15 अंशावर पोहचला.
Kolhapur Panhala Hill Station : संपूर्ण महाराष्ट्रात उष्णतेचा कहर पहायला मिळत आहे. पारा 45 अंशाच्या वर पोहचला आहे. विदर्भात तर, सूर्य आग ओकत आहे. विदर्भासह मुंबई, पुणेसारख्या शहरात भयनाक उष्णता आहे. या कडाक्याच्या उन्हात महाराष्ट्रात एक असे ठिकाण आहे जिथे तापमान 15 अशं आहे. हे ठिकाण पुण्यापासून 4 तास 35 मिनिटांवर आहे. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील एक सिक्रेट हिल स्टेशन आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रात तापमान 46 अंश सेल्सिअस वर गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर कोल्हापुरातील ऐतिहासिक पन्हाळगडावर मंगळवारी पहाटेपासून गारवा पाहायला मिळाला. दिवसभर 39 अंश सेल्सिअस तापमानाने होरपळणाऱ्या गडवासीयांनी रात्री चक्क हुडहुडी भरणाऱ्या कडाक्याच्या थंडीचा अनुभव घेतला. रात्री नऊनंतर तापमानाचा पारा अचानक घसरून थेट 15 अंशांवर आल्याने भर उन्हाळ्यात पन्हाळ्यावर जणू काश्मीर अवतरल्याचा भास होत होता. पन्हाळगडावर धुक्याची चादर आणि गारव्याचा अनुभव पन्हाळावासीयांसह पर्यटकांना घेता आला.
पन्हाळा हे कोल्हापूरमधील लोकप्रिय ठिकाण आहे. कोल्हापूर शहरापासून 21 KM अंतरावर असलेले हे महाराष्ट्रातील एक छुपं हिल स्टेशन आहे. पन्हाळ्याला ऐतिहासिक महत्व देखील आहे. पन्हाळा समुद्र सपाटीपासून 177 फूट उंचीवर वसलेले थंड हवेचे ठिकाण आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेला निसर्गरम्य परिसर पर्यटकांना भुरळ घालतो. पन्हाळा किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा साक्षीदार आहे. या किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 500 दिवसांपेक्षा जास्त काळ घालवला असे इतिहासकार सांगतात.
पन्हाळा किल्ला 7 किमी जास्त परिसरात विस्तारलेला आहे. किल्ल्याभोवती भक्कम तटबंदी आहे. सज्जा कोठी, तीन दरवाजा आणि अंधार बाव अर्थता लपलेली विहीर अशी पाहण्यासारखी ठिकाणे या किल्ल्यावर आहेत. ट्रेकर मंडळींमध्ये पन्हाळ हे ठिकाण खूपच लोकप्रिय आहे.
विठोबाच्या दर्शन रांगेत भाविकांना थंड गार पाण्याचे तुषार अनुभवायला मिळणार आहे. त्यामुळे दर्शन रांगेतून चालताना उन्हाचा त्रास थोडाफार कमी होणार आहे
सध्या वैशाख वनव्यामुळे पंढरपुरातील तापमान 42 अंश डिग्री सेल्सिअस पर्यंत गेलेला आहे दर्शन रांगेत पहाटेपासून भाविक पदस्पर्श दर्शनासाठी थांबतात या भाविकांना उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने दर्शन रांगेत स्प्रिंकलर बसवलेले आहेत यामुळे दर्शन रांगेतून चालणाऱ्या भाविकांच्या अंगावर थंडगार पाण्याची तुषार पडतात वातावरणातली उष्णता कमी होऊन दर्शनागेतून चालताना भाविकांचा त्रास कमी करण्याचा मंदिर समितीचा प्रयत्न आहे तसेच दर्शन रांगेत भाविकांना पिण्याचे थंड पाणी तसेच लिंबू सरबताची सुद्धा सोय करण्यात आलेली आहे तीन ठिकाणी उष्माघात पासून त्रास झालेल्या भाविकांच्या उपचारासाठी कक्ष सुद्धा मंदिर समितीने केले आहेत.