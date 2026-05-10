Maharashtra News: महाराष्ट्रातील उन्हाचा पारा 43 अंशावर पण, राज्यातील 'या' गावात मात्र चक्क 32 अंश तापमान!

Maharashtra News: राज्य तापलेलं असताना महाराष्ट्रातील मात्र एका गावात तापमान चक्क 32 अंशावर आहे. हे त्या गावातील एका व्यक्तीमुळे शक्य झालं आहे. त्याने नेमकं काय केलं हे जाणून घेऊयात...
Massive Tree Plantation Keeps Gadewgaon Cooler Amid Scorching Heatwave: ऐन वैशाख महिन्यात राज्यातील अनेक भागांमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट जाणवत असून तापमानाचा पारा 43 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, पंढरपूर तालुक्यातील गादेगाव येथे अवघे 32 अंश तापमान नोंदवले गेल्याने या गावाची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. या तापमानातील फरकामागे गावात गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने करण्यात आलेली वृक्षलागवड हेच मुख्य कारण असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. हे नक्की कसं झाला हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. यामागे एक व्यक्ती आहे. त्याच्या एका उपक्रमामुळे हे सहज शक्य झालं आहे.
गावातील वृक्षमित्र दत्ता बागल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी घेतलेली मेहनत आज प्रत्यक्षात परिणामकारक ठरताना दिसत आहे. दहा वर्षांपूर्वी दत्ता बागल यांनी स्वखर्चातून गावात 100 हून अधिक वडाची रोपे लावली होती. सुरुवातीला छोटी असलेली ही रोपे आज मोठ्या वटवृक्षांमध्ये रूपांतरित झाली आहेत. विशेषतः गावातील ओढ्याकाठी उभ्या असलेल्या घनदाट झाडांमुळे परिसरातील तापमान नियंत्रित राहण्यास मोठी मदत होत आहे. सर्वत्र उकाडा जाणवत असताना गादेगावात मात्र थंडगार वाऱ्याचा अनुभव मिळत असल्याचा दावा ग्रामस्थ करत आहेत. काही ग्रामस्थांनी तर गावातील वातावरणाची तुलना एसीच्या थंड हवेशी केली आहे.
वाढते तापमान कमी करण्याबरोबरच पर्जन्यमान वाढावे, भूजल पातळी सुधारावी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा या उद्देशाने दत्ता बागल यांनी वृक्षलागवडीचे काम सुरू केले. त्यांनी केवळ वडाची झाडेच नव्हे तर पिंपळ, चिंच, करंज, गुलमोहर, कडूनिंब आणि भावा यांसारख्या देशी वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली आहे. गावातील रस्त्यांच्या दुतर्फा, शाळा परिसर, ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच विविध मोकळ्या जागांमध्ये मिळून सुमारे 700 ते 800 झाडे लावण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी या झाडांचे जतन आणि संवर्धनही अत्यंत जबाबदारीने केले आहे.
दत्ता बागल यांचे कार्य केवळ गादेगावापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्यांनी शेजारच्या दहा गावांमध्येही वड आणि पिंपळाची रोपे लावून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे अनेक गावांमध्ये हरित वातावरण निर्माण होत असून पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी एक आदर्श निर्माण झाला आहे. एका व्यक्तीच्या जिद्दीने आणि वृक्षप्रेमाने संपूर्ण गावाचे वातावरण बदलू शकते, याचे प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे गादेगाव आणि दत्ता बागल यांचे कार्य होय.