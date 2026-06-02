/रत्नागिरीतील प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यावर मोठी दुर्घटना; सहलीसाठी आलेल्या 41 विद्यार्थ्यांपैकी दोघे समुद्रात बुडाले; एकाचा मृत्यू

रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : महाराष्ट्रातील कोकण हे नेहमीच पर्यटकांनी गजबलेले असते. येथील स्वच्छ, सुंदर आणि शातं समुद्र किनारे पर्यटकांना आकर्षित करतात. रत्नागिरीतील प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यावर मोठी दुर्घटना घडली आहे. रत्नागिरीतील या समुद्र किनाऱ्यावर कोल्हापूरचे 41 विद्यार्थ्यी सहलीसाठी आले होते. यापैकी दोघे समुद्रात बुडाले. एकाचा मृत्यू झाला आहे. तर, एक बचावला आहे.
पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या रत्नागिरीतील आरे समुद्रकिनाऱ्यावर 2 जून रोजी दुपारी ही अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक घटना घडली. कोल्हापूर येथील एका खासगी शिकवणी क्लासमधून (कोचिंग क्लास) सहलीसाठी आलेल्या 41 विद्यार्थ्यांच्या गटातील दोन जण समुद्रात बुडाले. या दुर्घटनेत अतुल रघुनाथ सुतार (वय 17, रा. कोल्हापूर) या विद्यार्थ्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला, तर मयूर विष्णू खाडे (वय 16, रा. कोल्हापूर) याला स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे वाचवण्यात यश आले आहे.
कोल्हापूर येथून 41 विद्यार्थ्यांचा एक मोठा ग्रुप त्यांच्या शिक्षकांसह रत्नागिरीतील आरे समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी आाला होता. दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास सर्व विद्यार्थी समुद्रात आंघोळीसाठी उतरले होते. आनंदात सुरू असलेल्या या सहलीचे रूपांतर काही वेळातच आक्रोशात झाले. समुद्रात आंघोळ करत असताना अतुल सुतार हा विद्यार्थी पोहत पोहत किनाऱ्यापासून दूर खोल पाण्यात जाऊ लागला.त्याला परत बोलवण्यासाठी आणि माघारी आणण्यासाठी त्याचा मित्र मयूर खाडे हा देखील त्याच्या मागे गेला.
मात्र, समुद्रातील पाण्याचा वेगवान प्रवाहाचा (करंट) आणि खोलीचा अंदाज न आल्याने दोघेही पाण्यात बुडू लागले.त्यांना बुडताना पाहून किनाऱ्यावर एकच खळबळ उडाली आणि इतर विद्यार्थ्यांनी मदतीसाठी आरडाओरड सुरू केली.
विद्यार्थ्यांचा आरडाओरड ऐकून तेथे तैनात असलेले पोलीस कर्मचारी आणि स्थानिक झीप लाईनच्या कर्मचाऱ्यांनी कसलाही विचार न करता समुद्रात उड्या घेतल्या.स्वतःच्या जिवाची बाजी लावत त्यांनी मयूर खाडे याला सुखरूप पाण्यातून बाहेर काढले. मात्र,दुर्दैवाने अतुल सुतार याचा पाण्यात गुदमरून मृत्यू झाला होता.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर किंवा भरतीच्या वेळी समुद्रातील पाण्याचा प्रवाह अत्यंत धोकादायक असतो. पर्यटकांनी प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे आणि समुद्रात खोल जाणे टाळावे,असे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने केले आहे.