पुण्यात भयानक अपघात! 9 जण जागीच ठार तर 35 जण जखमी; पिकअप जीप 100 फूट खोल दरीत कोसळली आणि...

Pune Accident : पुण्यात एक भयानक अपघात झाला आहे. पिकअप जिप 100 फूट खोल दरीत कोसळून हा अपघात झाला आहे. या अपघातात 9 जण जागीच ठार झाले आहेत. 35 जण जखमी झाले असून 23 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. सर्व जण खेड तालुक्यातील कुंडेश्वर दर्शनाला जाताना हा भीषण अपघात झाला.
श्रावण महिन्याच्या तिस-या सोमवार निमित्ताने दर्शनासाठी जात असताना भाविकांवर काळाने घातला आहे. सर्व अपघातग्रस्त एकाच गावचे आहेत. पापळवाडी गावचे हे रहिवासी आहेत. पापळवाडी गावातील 40 जण कुंडेश्वर दर्शनाला निघाले. यावेळी खेड येथील पाईट गावाजवळ नागमोडी वळणावर घाट चढताना पिकअप जिप 100 फूट खोल दरीत कोसळली.
या अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 23 जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते.
स्थानिक तातडीने अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून आले. यानंतर पोलिस आणि वैद्यकीय बचावर पथक घटनास्थळी दाखल झाले. 10 रुग्णवाहिकांतून जखमींना खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पिकअप दरीत पडल्याने बचाव कार्यात अनेक अडथळे येत होते. सर्व जखमीवरती खेड तालुक्यातील चांडोली ग्रामीण रुग्णालय चाकण ग्रामीण रुग्णालयासह विविध खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हे सर्व भाविक खेड तालुक्यातील पाईट आणि पापळवाडी परिसरातील असून या दुर्दैवी घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.
मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक कोंडीत रुग्णवाहिका अडकली. रुग्णवाहिकेत एक गंभीर रुग्ण होता.. वाहतूक कोंडीमुळे वेळेत रुग्ण रुग्णालयात पोहोचो शकला नाही. त्यामुळे उपचारांअभावी महिलेचा मृत्यू झालाय... छावा पुरव अएसं मृत महिलेचं नाव आहे.. छाया पुरव ह्या मुळच्या माहीम कोळीवाड्यातील रहिवाशी होत्या.. कुटुंबीयांसह छाया पुरव ह्या सफाळे इथं गेल्या होत्या.. दुर्दैवानं सफाळे इथं अंगावर झाड पडून त्या गंभीर जखमी झाल्यात. स्थानिक रुग्णालयानं त्यांना पुढील उपचारासाठी मुंबईत हलवण्यास सांगितलं.. मात्र पालघरहून रुग्णवाहिकेतून त्या मुंबईच्या दिशनं निघाल्या मात्र विरार ते घोडबंदर रोडवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होती.. त्यामुळे त्यांची रुग्णवाहिका चार तास अडकून पडली. त्यामुळे वेळेत त्यांना उपचार न मिळाल्यानं रुग्णवाहितेच त्यांचा मृत्यू झालाय..