English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोल्हापूरात भयानक अपघात! भरधाव क्रेटा कारने 3 दुचाकींना उडवले; दोघांचा जागीच मृत्यू

कोल्हापूरात भीषण अपघात झाला आहे. भरधाव क्रेटा कारने तीन दुचाकींना उडवले आहे. या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 7, 2026, 05:20 PM IST
कोल्हापूरात भयानक अपघात! भरधाव क्रेटा कारने 3 दुचाकींना उडवले; दोघांचा जागीच मृत्यू

Kolhapur Accident : कोल्हापूरात भयानक अपघात झाला आहे. हिट अँड रन सारखी ही घटना आहे.  भरधाव क्रेटा कारने तीन दुचाकींना उडवले आहे. या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.  घटनास्थळी मोठा गोंधळ झाला आहे. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून बचाव कार्य सुरु आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोल्हापूर शहरातील शाहू मिल चौकात हा अपघात झाला आहे.  भरधाव क्रेटा कारने चार ते  पाच जणांना उडवले. तीन ते चार जण गंभीर जखमी असून तीन जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे.  जखमींना उपचारासाठी तातडीने छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या अपघातात दोघांच मृत्यू झाला आहे.  

क्रेटा कारने दिलेली ही धडक इतकी जोरदार आहे की या धडकेत दुचीकांचा चुराडा झाला आहे. धडकेनंतर दुचाकीस्वार दूरवर फेकले गेले तर अपघातग्रस्त क्रेटा कार घटनास्थळीच उलटी झाली. सायबर चौकातून शाहू मिल चौकाच्या दिशेने येताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.  अपघातग्रस्त क्रेटा कार नेमकी कोणाची आहे, याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Terrible accident in KolhapurA speeding Creta car overturns three two-wheelersBoth died on the spotकोल्हापूरकोल्हापूर अपघात

इतर बातम्या

PAK VS NED : पाकिस्तानची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सुरुवात! नेदर...

स्पोर्ट्स