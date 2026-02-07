कोल्हापूरात भयानक अपघात! भरधाव क्रेटा कारने 3 दुचाकींना उडवले; दोघांचा जागीच मृत्यू

Kolhapur Accident : कोल्हापूरात भयानक अपघात झाला आहे. हिट अँड रन सारखी ही घटना आहे. भरधाव क्रेटा कारने तीन दुचाकींना उडवले आहे. या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी मोठा गोंधळ झाला आहे. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून बचाव कार्य सुरु आहे.
कोल्हापूर शहरातील शाहू मिल चौकात हा अपघात झाला आहे. भरधाव क्रेटा कारने चार ते पाच जणांना उडवले. तीन ते चार जण गंभीर जखमी असून तीन जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. जखमींना उपचारासाठी तातडीने छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या अपघातात दोघांच मृत्यू झाला आहे.
क्रेटा कारने दिलेली ही धडक इतकी जोरदार आहे की या धडकेत दुचीकांचा चुराडा झाला आहे. धडकेनंतर दुचाकीस्वार दूरवर फेकले गेले तर अपघातग्रस्त क्रेटा कार घटनास्थळीच उलटी झाली. सायबर चौकातून शाहू मिल चौकाच्या दिशेने येताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. अपघातग्रस्त क्रेटा कार नेमकी कोणाची आहे, याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही.