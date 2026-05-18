/पुण्याहून स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी निघाले असताना वाटेतच मृत्यूने गाठलं; भयानक अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघे ठार

सोलापूर जिल्ह्यात एक भयानक अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघे जण ठार झाले आहेत. पुण्याहून स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी निघाले असताना वाटेतच मृत्यूने गाठलं आहे.
Pune Accident : सोलापूर जिल्ह्यातून एक अतिशय दुर्दैवी आणि मन हेलावून टाकणारी बातमी समोर आलीय. भीषण अपघातात 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी पुण्याहून अक्कलकोटकडे निघालेल्या एका कुटुंबावर काळाने घाला घातला आहे. या भीषण अपघातमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
कोंडी परिसरात हा भयानक अपघात झाला. भरधाव कारने समोर धावणाऱ्या ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने हा भीषण अपघात झाला. या अपघातात सिंधू खंडागळे, नंदा हाताळकर आणि अवघ्या दीड वर्षांच्या रुद्राक्ष मोरेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर, रुद्राक्षचे आई-वडील उमेश मोरे आणि साक्षी मोरे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
पुण्याच्या देहूरोड भागातील हे कुटुंब स्वामींच्या दर्शनासाठी निघालं होत. मात्र हा प्रवास त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा प्रवास ठरला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी घटनेची नोंद घेत पुढील तपास सुरू केला आहे.
मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर डहाणूच्या धाणीवरी येथे वऱ्हाडाच्या टेम्पोसह आणखीन 2 वाहनांचा भीषण अपघात झाला. यात आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झालाय. तर 25 पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी आहेत. जखमींवर कासा उपजिल्हा रुग्णालय आणि धुंदलवाडीतील वेदांता रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डहाणूच्या बापूगावमधून हे वऱ्हाडी धानिवरी गावात साखरपुड्यासाठी येत होते. मात्र, एक किलोमीटरचा वळसा घालून न येता या वराड्याच्या टेम्पो चालकाने आऊटसाईडने टेम्पो नेण्याचा प्रयत्न केला.. आणि गुजरातहून मुंबईकडे येणारा एक भरधाव कंटेनर बाईक स्वाराला चिरडून थेट या वराडाच्या टेम्पोवर पलटी झाला.. कंटेनर आणि टेम्पो खाली चिरडून 13 जणांचा मृत्यू झाला असून 25 पेक्षा अधिक वऱ्हाडी सध्या गंभीर जखमी आहेत.
या वऱ्हाडीच्या टेम्पोमध्ये 50 पेक्षाही अधिक वराडी असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली असून जखमींवर सध्या रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत.. दरम्यान पालघरचे खासदार हेमंत सावरा आणि पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत घटनास्थळाची पाहणी केली.. यावेळी जखमींवर उपचार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील असा आश्वासन खासदार हेमंत सावरा यांच्यासह पालघर चे पोलीस अधीक्षक यतीस देशमुख यांनी दिलं.