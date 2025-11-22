English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर भयानक अपघात! 5 जण जागीच ठार, 8 गंभीर जखमी

सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर भयानक अपघात झाला आहे. या अपघातात 5 जण जागीच ठार तर 8 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 22, 2025, 03:37 PM IST
Dharashiv Accident News:  सोलापूर हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्ग भयानक अपघात झाला आहे. या 5 जण जागीच ठार झाले आहेत. तर, 8 जण गंभीर जखमी झाले आहे. वाहनाचे टार फुटल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सर्वजण एकाच वाहनातून देवदर्शनासाठी जात होते. देव दर्शनासाठी निघालेल्या भविकावंर काळाने घाला घातला आहे.  

शनिवारी सकाळी  सोलापूर-हैदराबाद महामार्गावरील (Solapur Hyderabad Highway) धाराशिव परिसरात हा अपघात झाला आहे. क्रुजर जीपचा टायर फुचून हा अपघात झाला आहे. सोलापूरवरुन काही जण नळदुर्ग येथे देवदर्शनासाठी निघाले होते. त्यावेळी धाराशिवमधील (Dharashiv news) अणदूर परिसरात त्यांच्या जीपच टायर्स अचानक फुटले. त्यामुळे चालकाचे जीपवरील नियंत्रण सुटले.  ही जीप एका ट्रॅक्टरला धडकून रस्त्यावर पलटी झाली. 

या धडकेमुळे जीपमध्ये बसलेल्या पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला.  जीपच्या एका भागाचा पूर्णपणे चेंदामेंदा झाला आहे. अपघातानंतर स्थानिक नागरिक तातडीने मदतीसाठी धावून आले.  जीप पलटी झाल्याने मृतदेह त्याच्याखाली अडकले होते. अपघाताचे वृत्त समजताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी जीप बाजूला करुन मृतदेह बाहेर काढले. या अपघातामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये तीन महिलांचा समावेश आहे. या अपघातामध्ये सात ते आठजण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यामुळे अपघातामधील मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. जखमींना उपचारासाठी सोलापूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या अपघातामध्ये मृत झालेले आणि जखमी झालेले सर्व प्रवासी दक्षिण उळे सोलापूर येथील रहिवासी असल्याचे समजते.  अपघाताच्यावेळी क्षमतेपेक्षा जास्त लोक बसले होते अशी देकील माहिती समोर येत आहे. 

Terrible accident on Solapur-Hyderabad highwayसोलापूर-हैदराबाद महामार्गावर भयानक अपघातधाराशिव अपघात

