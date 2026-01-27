महाराष्ट्राच्या राजकारणात भयानक मोठं वादळ येणार? अजित पवारांनंतर आता एकनाथ शिंदेंचा नंबर; भाजपचं नेमकं चाललयं तरी काय?

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठं वादळ येणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची यशस्वी घौडदौड सुरु आहे. यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवारांना सोबत न घेता भाजपने स्वतंत्र निवडणूक लढवली. बहुमत गाठत भाजपने अजित पवारांना जबरदस्त धक्का दिला. यानंतर आता भाजप एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपने शिंदेंसोबत निवडणूक लढवत ठाकरेंचा पराभव केला. आत मात्र, शिंदेची ताकद कमी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. भाजप-सेनेत सत्तावाटपावरुन बिनसलं आहे. यामुळे भाजपचं नेमकं चाललयं तरी काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सत्तापदावरुन महायुतीत अंतर्गत संघर्ष निर्माण झालाय. सत्तापदावरुन भाजप शिवसेनेत वाद असतानाच आता गटनोंदणीवरुनही शिवसेना भाजपमध्ये जुंपल्याचं सांगण्यात येतंय. शिवसेनेच्या वेगळ्या गटनोंदणीला भाजपनं विरोध केल्यानं गटनोंदणी पुढं ढकलण्यात आलंय. दुसरीकडं शिंदे रुसल्यानं ते दरेगावात गेल्याचं सांगण्यात येतंय. मुंबई महापालिकेत महायुतीची सत्ता आल्यानंतरही महापौरपद आणि सत्तापदांच्या वाटपाचा तिढा अजूनही कायम आहे. अगोदरच गटनोंदणी न केल्यानं मुंबईच्या महापौरपदाची निवडणूक रखडलीये. शिवसेनेनं गटनोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला. कोकण भवनात जाण्यासाठी शिवसेना नगरसेवकांची बसही तयार झाली. नगरसेवकही आले, पण अचानक कुठं माशी शिंकली माहिती नाही. कोकण भवनातली गटनोंदणी पुढं ढकलल्याचं शिवसेनेनं जाहीर करुन टाकलं. आलेले नगरसेवक हे आनंद दिघेंना पुष्पांजली अर्पण करण्यासाठी आल्याची सारवासारव करण्याची वेळ शिवसेनेवर आली.
गटनोंदणी आयत्यावेळी रद्द करण्यात आल्याच्या मुद्यावर शिवसेनेचे कोणतेच नेते नक्की काय झालंय हे सांगायला तयार नव्हते. गटनोंदणीचा निर्णय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री घेतील असं सांगून शिवसेनेचे नेते आपली सुटका करवून घेत होते. शिवसेनेतल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार गटनोंदणी लांबणीवर टाकण्यामागं अनेक कारणं असल्याचं सांगण्यात येतंय. भाजप-शिवसेनेचा सत्ता फॉर्म्युला ठरलेला नाही. शिवसेनेला मुंबईत जे हवं ते मिळालेलं नाही. महायुतीच्या नावानं गटनोंदणी व्हावी असा भाजपचा आग्रह आहे. शिवसेना मात्र वेगळ्या गटासाठी आग्रही मागणी मान्य न झाल्यानं शिंदेंची कॅबिनेटला दांडी एकनाथ शिंदे पुन्हा मूळ दरेगावी गेले आहेत. शिवसेनेची वेगळी गटनोंदणी झाली तर भविष्यात काहीही होऊ शकतं असं भाजपला वाटत असावं. त्यामुळंच एकत्र गटनोंदणीसाठी भाजप आग्रही आहे.
दुसरीकडं भाजपला शिवसेनेच्या मागण्या बहुतेक मान्य नसाव्यात त्यामुळंच फडणवीसांनीही शिवसेनेला जेवढे नगरसेवक तेवढ्या प्रमाणात सत्तापदं असं सोपं गणित समाजावून सांगितलंय. शिवसेना UBT नगरसेवकांच्या गटनोंदणी रद्द होण्याकडं गंमत म्हणून पाहतेय. एकनाथ शिंदेंच्या नगरसेवकांचे हाल झाले असा टोला शिवसेना UBTनं लगावलाय.
भाजप-शिवसेना दोन्ही पक्ष युती झालीये सत्ता आलीये असं सांगतात. पण सत्तावाटपाचा गुंता मात्र दोन्ही पक्षांना सोडवता आलेला नाही. एकनाथ शिंदेंनी दबावतंत्र सुरु केल्याची चर्चा सुरु झालीये. त्यामुळं पुढच्या काही दिवसांत मुंबईत सत्तेची गणितं कशी सोडवली जातात याकडं राज्याचं लक्ष लागल आहे.