पुण्यात महाभयानक प्रकार! वडिल आणि भावाच्या मृतदेहाजवळ रात्रभर घोरत झोपला

Pune Crime News : पुण्यात महाभयानक प्रकार घडला आहे. एक तरुण वडिल आणि भावाच्या मृतदेहा शेजारी रात्रभर घोरत झोपला. या तरुणानेच दोघांची हत्या केली. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहून पोलिसही हादरले. हत्येमागे अत्यंत धक्कादायक कारण समोर आले आहे.
पुण्यातून नात्याला काळिमा फासणारी आणि माणुसकीला कलंकित करणारी एक अत्यंत थरारक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोटच्या पोरानेच आपल्या जन्मदात्या बापाची हत्या केली. सख्ख्या भावाचा देखील त्याने जीव घेतला आहे. नराधमाने दगडाने ठेचून दोघांची निर्घृण हत्या केली. पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पारगाव तर्फे मढ इथल्या बगाडवाडी गावात हे हत्याकांड घडले आहे.
घरगुती वादाचं पर्यावसान थेट दुहेरी हत्याकांडात झाले. ६५ वर्षांचे वृद्ध वडील जयराम मुकणे आणि 30 वर्षांचा सख्खा भाऊ राजू मुकणे यांची बाबाजी मुकणे या नराधमाने रात्रीच्या अंधारात अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली. मन सुन्न करणारी बाब म्हणजे, या दोन्ही सख्ख्या रक्ताचा जीव घेतल्यानंतर हा क्रूर आरोपी रात्रभर त्या रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मृतदेहांच्या शेजारीच घोरत झोपला होता.
या अंगावर काटा आणणाऱ्या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण जुन्नर तालुका हादरला. शेजाऱ्यांनी पोलिसांना याबाबत तक्रार केली. ओतूर पोलिसांनी नराधम आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.
घरकुलाच्या बांधकामावरून सुरू झालेला दोन भावांमधील वाद विकोपाला गेल्याची घटना खेड तालुक्यातील वाळद येथे घडली आहे. विशेष म्हणजे हा वाद मिटवण्यासाठी गेलेल्या बहिणीलाच भाऊ आणि त्यांच्या मुलांकडून मारहाण करण्यात आली. यावेळी एका ट्रॅक्टर चालकावरही कोयत्याने हल्ला करण्यात आला असून या प्रकरणी खेड पोलिसांनी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे
खेड तालुक्यातील वाळद गावात दोन भावांमध्ये घरकुलाच्या बांधकामावरून वाद सुरू होता. हा वाद वाढत जाऊन दोन्ही बाजूंकडील व्यक्ती एकमेकांना मारहाण करू लागल्या. याचवेळी भांडण सोडवण्यासाठी नंदा कोरडे या बहिणीने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.मात्र संतप्त झालेल्या संबंधितांनी नंदा कोरडे यांनाच शिवीगाळ करत मारहाण केली. या गोंधळात घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या ट्रॅक्टर चालकावरही कोयत्याने हल्ला करण्यात आला. या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्या तक्रारीवरून खेड पोलिसांनी चार जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे.