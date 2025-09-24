English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'शेतकरी देशाचा कणा' बळीराजासाठी अजिंक्य रहाणेचं आवाहन, हळहळ व्यक्त करत म्हणाला...

अतिृवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील विदर्भाचं मोठं नुकसान झालं आहे. आज अनेक शेतकऱ्यांचा संसार मोडून पडला आहे. या परिस्थितीत भारतीय संघाचा क्रिकेटपटू अन् महाराष्ट्राचा सुपुत्र अजिंक्य रहाणेने मदतीचं आवाहन केलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 24, 2025, 08:55 PM IST
'शेतकरी देशाचा कणा' बळीराजासाठी अजिंक्य रहाणेचं आवाहन, हळहळ व्यक्त करत म्हणाला...
Ajinkya Rahane on Farmer Mahrashtra Terrible Drought

राज्यातील शेतकऱ्यावर आस्मानी संकट कोसळलं आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलं आहे. महाराष्ट्राकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांचा वर्षांपासूनचा संसार मोडला आहे. आता हा संसार उभा करण्यासाठी त्याचा कणा तरी राहिला आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत असताना क्रिकेटपट्टू अजिंक्य रहाणेचे शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा असल्याचं सांगत त्यांना हिम्मत दिली आहे. अजिंक्य रहाणेने एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये त्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्याच आवाहन केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाला अजिंक्य रहाणे? 

क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेने एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून त्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्याच आवाहन केलं आहे. ‘आज मी थोड्या वेगळ्या विषयावर बोलणार आहे. तो विषय आपल्या सर्वांसाठी फार महत्त्वाचा आहे, अशी अजिंक्यने सुरुवात केली आहे. 
पुढे तो म्हणाला की,  गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाली आहे. त्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचं बरंच नुकसान झालं आहे आणि होत आहे. तुम्ही हे वाचलं असेल आणि ऐकलंही असेल. मी स्वत: एका शेतकरी कुटुंबातला आहे. त्यामुळे जाणीव आहे की शेतकऱ्यांना किती त्रास होत असेल. वर्षानुवर्षे शेतकरी आपल्या शेतात मेहनत करत असतो.

सरकार मदत करतंय पण..

‘सरकार आपल्या परीने मदत करत आहे. पण मला असं वाटतं की आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहीजे. आपल्याकडून जी काही मदत करता येणं शक्य आहे ती करा. मी माझ्याकडून नक्कीच मदत करत आहे. पण माझं तुम्हाला सांगण की तुमच्याकडून जी मदत होईल ती करा.’ , अजिंक्य रहाणेनं असं सांगत मदतीचं आवाहन केलं. अजिंक्य रहाणेच्या या आवाहानातून त्याची तळमळ दिसून येत आहे.

FAQ 

रहाणे यांचे शेतकऱ्यांशी वैयक्तिक नाते काय आहे?
रहाणे यांचे मूळगाव अहमदनगर जिल्ह्यातील आहे, जेथे शेतीप्रधान भाग आहे. त्यांच्या गावातील शेतकरी (जसे रहाणे बंधू) यशस्वी शेती करतात, ज्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळून माहिती आहेत. ते नेहमीच "शेतकऱ्यांमुळे आम्हाला अन्न मिळते" असे म्हणतात. 

या अपीलामुळे शेतकऱ्यांना कशी मदत होईल?
अपीलामुळे आर्थिक मदत, जागरूकता आणि स्टार्टअप्सद्वारे तंत्रज्ञानिक समर्थन मिळेल. उदाहरणार्थ, कॅनेबॉट सारख्या प्रोजेक्ट्समुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल आणि शहरी ग्राहकांना शुद्ध पेय मिळेल. 

अपीलाचे वैशिष्ट्य काय आहे?
हे अपील रहाणे यांच्या सामाजिक जबाबदारीचे उदाहरण आहे, ज्यात ते क्रिकेटबाहेरील जीवनात शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सक्रिय आहेत. हे केवळ अपील नसून, दीर्घकालीन उपक्रमांचा भाग आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ajinkya rahanemaharashtrarainfarmermarathwada

इतर बातम्या

आता मदतीचा पूर येऊ द्या! शेतकऱ्यांची सरकारकडे आर्तहाक

महाराष्ट्र बातम्या