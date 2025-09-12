महाराष्ट्रापासून 1601 KM अंतरावर घडलेले भयानक हत्याकांड! लातुरच्या तीरा नदीत सापडला मृतदेह, CID पेक्षा डेंजर क्राईम स्टोरी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाष्ट्रापासून 1601 KM अंतरावर घडलेले भयानक हत्याकांड घडले आहे. उत्तर प्रदेशात हत्या झालेल्या महिलेचा मृतदेह लातूरच्या चीरा नदीत सापडला.   

वनिता कांबळे | Updated: Sep 12, 2025, 05:11 PM IST
Maharashtra Latur Crime News: महाष्ट्रापासून 1601 KM अंतरावर भयानक हत्याकांड घडले.  लातुरच्या तीरा नदीत एका महिलेचा मृतदेह  सापडला. या हत्येचा उलगडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तपासादरम्यान धक्कादायाक ट्विस्ट आले. जाणून घेऊय कुठे घडली आहे  CID  पेक्षा डेंजर क्राईम स्टोरी

महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील तिरु नदीत 10 दिवसांपूर्वी एका महिलेचा कुजलेला मृतदेह सुटकेसमध्ये आढळला होता. अखेर पोलिसांनी या खळबळजनक प्रकरणाचे गूढ उकलले आहे.  विवाहबाह्य संबंधातून या महिलेचची हत्या झाल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे.  या प्रकरणात पोलिसांनी मृत महिलेच्या पतीसह पाच आरोपींना अटक केली आहे.

अशा प्रकारे मृत महिलेची आणि आरोपीची ओळख पटली

फरीदा खातून (वय 23 वर्षे) असे मृत महिलेचे नाव आहे.  तिचा 34 वर्षीय पती झिया-उल-हक उदगीर आणि त्याचे चार मित्र- सज्जाद जरुल अन्सारी (19), अरबाज जमलू अन्सारी (19), साकीर इब्राहिम अन्सारी (24) आणि आझम अली उर्फ ​​गुड्डू (19) यांना हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.
लातूरचे पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी याबाबत महिती दिली.  उदगीरला त्याच्या पत्नीचे शेजाऱ्याशी अवैध संबंध असल्याचा संशय होता. रागाच्या भरात त्याने आणि त्याच्या मित्रांनी तिला मारण्याचा कट रचला. प्रथम त्याने त्याच्या चार मित्रांसह पत्नीवर बसून तिचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर, त्याने मृतदेह सूटकेसमध्ये बंद केला आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी नदीत फेकून दिला.

घटना कशी उघड झाली?

24 ऑगस्ट रोजी, वाधवाना परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी चाकूर-शेलगाव फाटा रस्त्यावरील तिरु नदीच्या पुलाजवळ तीव्र दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केली. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा त्यांना तिथे एक ट्रॉली बॅग आढळली. ती उघडली असता त्यात सुमारे 25 वर्षांच्या महिलेचा कुजलेला मृतदेह आढळला. तथापि, त्यावेळी महिलेची ओळख पटू शकली नाही आणि वाधवाना पोलिस ठाण्यात खून आणि पुरावे नष्ट केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तपासाचे आव्हान आणि पाच पथके

यानंतर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या देखरेखीखाली प्रकरण सोडवण्यासाठी 5 स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली. पहिल्या पथकाने ट्रॉली बॅगच्या पुरवठा साखळीची चौकशी केली. पथकाला कोणत्या दुकानातून आणि कोणी ट्रॉली बॅग खरेदी केल्या हे शोधून काढले. दुसऱ्या पथकाने मृतदेहावर सापडलेल्या कपडे आणि दागिन्यांच्या मदतीने उत्पादक आणि दुकानदारांची चौकशी केली. याशिवाय, तिसऱ्या पथकाने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 300 बेपत्ता व्यक्ती आणि 70 अपहरणाच्या गुन्ह्यांची चौकशी सुरू केली. चौथ्या पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, मीडिया आणि सोशल मीडियाद्वारे माहिती शेअर केली, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून मृताचे रेखाचित्र तयार केले आणि जमिनीवर चौकशी केली. दुसरीकडे, पाचव्या पथकाने मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करून संकेत गोळा केले.

अनैतिक संबंधांच्या संशयावरून हत्या

या सर्व प्रयत्नांमधून, महिलेची ओळख 23 वर्षीय फरीदा खातून म्हणून झाली, जी उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यातील रहिवासी होती. फरीदा आणि तिचा पती झिया-उल-हक उदगीर त्यांच्या दोन मुलांसह राहत होते. परंतु उदगीरला फरीदाचे एका परदेशी पुरुषाशी अवैध संबंध असल्याचा संशय होता, त्यानंतर त्याने त्याच्या चार मित्रांसह त्याच्या पत्नीची हत्या केली.
या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की ही हत्या पूर्णपणे वैयक्तिक कारणांमुळे झाली आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेअंतर्गत आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी तयारी सुरू आहे.

