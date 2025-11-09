पुण्यात भयानक हत्याकांड! तीन ते चार वेळा दृश्यम सिनेमा बघितला आणि मग... आरोपीचे कृत्य पाहून पोलिसही हादरले

Pune Crime News : पुण्यात एक भयानक हत्याकांड घडले आहे. दृश्यम फिल्मस्टाईलने केलेल्या खुनाचा वारजे माळवाडी पोलीसांनी उलगडा केला आहे. तीन ते चार वेळा दृश्यम सिनेमा पाहिल्यानंतर आरोपीने पत्नीच्या हत्येचा कटक रचला. आरोपीचे कृत्य पाहून पोलिसही हादरले आहेत. पुण्याच्या वारजे पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे.
पत्नीचा खून केल्यानंतर त्याने लोखंडी भट्टी तयार करून पत्नीचा मृतदेह जाळून टाकला.त्यानंतर तयार केलेली भट्टी देखील नष्ट करून टाकली. पत्नीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्यानंतर तो स्वतः पोलिस ठाण्यात पत्नी बेपत्ता असल्याची तक्रार देण्यास पोहचला. मात्र, पोलिसांसमोर त्याचे बिंग फुटले आणि दृष्टम स्टाईल खुनाचा उलगडा झाला. समीर जाधव असे आरोपीचे नाव असुन पेशाने तो फब्रिकेशनचे काम करतो. अंजली समीर जाधव असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे.ती खासगी शिक्षिका म्हणून एका शाळेत काम करत होती. चारित्र्याच्या संशयातून तिचा खून झाल्याचे पोलिस सांगतात.
आरोपी फॅब्रिकेशन काम करतो मूळचा अमरावती रहिवासी पुण्यात शिवणे परिसरात राहिला होता. 2017 ला या दोघांचे लग्न झाले होते. एक मुलगा एक मुलगी असे दोन मुले आहे. एक तिसरी आणि एक पाचवी अशी मुलं शिकत आहेत. मुलं दिवाळी सुट्टीमुळे ते गावाला गेले होते.आरोपीचे एका महिलेचे अनैतिक संबंध होते,तरी त्याने बायकोवर आरोप केले. एका मित्राला बायकोच्या मोबाईलवर आय लव यु चा मेसेज केला. यानंतर आरोपीने रिप्लाय दिला. यावरून बायकोवर संशय घेत होता.
खेड शिवापूर जवळ गोगलवाडी येथे एक गोडाऊन भाड्याने घेतले.26 ऑक्टोबरला घेऊन चार चाकी गाडी घेऊन बायकोला गोडाऊन दाखवायला घेऊन गेला,त्याच ठिकाणी बायकोचा गळा दाबून खून केला. त्या ठिकाणी भट्टी केली होती त्यात मृतदेह राख जवळ असलेल्या वड्यात नदीत फेकून दिली. त्यानंतर त्याने दुसऱ्या दिवशी बायको मिसिंग झाल्याचे तक्रार पोलिसांत दिली.पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपास केला असता त्यानेच हे केलं असल्याचे उघडकीस आले.
मिसींगचा तपास करताना पोलिसानी सीसीटीव्ही आणि इतर माध्यमातून तपास केला असता मिसींग दाखल झाल्यानंतर मिसींग महीलेचा तक्रारदार पती हा वारंवार पोलीस ठाणेस येवुन माझ्या पत्नीला कधी शोधणार याबाबत आत्मीयतेने चौकशी करत होता. त्यामुळे तक्रारदार पती याच्या हालचाली, मिसींग महीला मिसींग झाल्याचे दिवशीचे सीसीटिव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपास करून पोलिसांनी गुन्हा उघड केला. आरोपी विरुध्द वारजे माळवाडी पोलीस गुन्हा दाखल करुन राजगड पोलीस ठाणे येथे वर्ग करण्यात आलेला आहे.