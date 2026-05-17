'माझं जगणं त्याच क्षणी संपलं होतं.... ' कोल्हापुरातील आत्महत्येमागील एक भीषण सत्य

Kolhapur Crime : कोल्हापुरातल्या पुईखडी इथल्या घाटात सापडलेल्या मृतदेह संदर्भातली एक धक्कादायक आणि तेवढीच भावनिक माहिती आता समोर आली आहे. विराट गौतम असं मृतदेह सापडलेल्या व्यक्तीचे नाव असून या व्यक्तीच्या परिवारातील तिघांचा नोव्हेंबर 2023 मध्ये याच कोल्हापुरातल्या पुईखडी इथं ट्रॅव्हलच्या अपघातात मृत्यू झाला होता.
विराट गौतम यांचं परिवारावरती इतकं प्रेम होतं शेवटी दोन वर्ष त्यांनी त्या तिघांशिवाय आयुष्य काढले. मात्र तरीही त्यांचा विरह सहन झाला नसल्याने शेवटी त्यांनी टोकाचे पाऊल उचललं आणि याच पुईखडी घाटात ज्या ठिकाणी बस अपघातात परिवारातल्या तिघांचा मृत्यू झाला होता त्याच ठिकाणी येऊन आपलं जीवन संपवलं. त्यांचा मृतदेह काही वाहनधारकांना दिसला. त्यानंतर काहींनी पोलिसांना माहिती दिली.
या संदर्भातला अधिक तपास पोलीस करत आहेत. दरम्यान विराट गौतम हा मागील अडीच वर्षांपासून विरहात होता. नेहमीच अधून मधून तो याच पुईखडी इथल्या घाटात येऊन ज्या ठिकाणी अपघात झाला तिथं हार फुले वहायचा. आत्महत्या करण्यापूर्वी सुद्धा याच घाटामध्ये 3 हार एका ठिकाणी पाहायला मिळाले. जेव्हा ही विरहाची कहाणी अनेकांना ऐकायला मिळाली त्यावेळी अनेकांच्या डोळ्यात पाणी देखील आलं.
विराट गौतम हे पुईखडी घाटातील त्याच अपघातस्थळी जायचे जिथे त्यांच्या पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांची मृत्यू झाली होती. तिथे अधून मधून जायचे आणि खूप रडायचे. अनेकदा स्थानिकांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण ते फार कुणाशी बोलत नसतं. ते दरवेळी अपघातस्थळावर आपल्या पत्नी आणि मुलांच्या स्मरणार्थ तीन हजार अर्पण करून निघून जायचे. यावर्षी 10 मे रोजी विराट गौतम हे पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी गेले. त्यांनतर सलग दोन दिवस ते पुईखडी घाटातील अपघातस्थळावर अत्यंत नैराश्याच्या अवस्थेत बसलेले स्थानिक नागरिकांना दिसून आले होते, मात्र त्यानंतर ते अचानक तिथून गायब झाले.
पुईखडी घाटाच्या या परिसरात प्रचंड प्रमाणात दुर्गंधी सुटल्याने स्थानिक नागरिकांनी आजूबाजूला शोध घेण्यास सुरुवात केली. नागरिकांनी शोध घेतल्यावर तिथे एका व्यक्तीचा बेवारस मृतदेह अत्यंत सडलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृताच्या कपड्यांची आणि त्याच्याजवळ असलेल्या बॅगेची कसून तपासणी केली. या तपासणी दरम्यान पोलिसांना मृतदेहाजवळ एक मोबाईल फोन आणि ओळखपत्र सापडले. या ओळखपत्रावरील आणि साहित्यावरील माहितीवरून तो मृतदेह दुसरा कोणाचा नसून पुणे येथील विराट गौतम यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी विराट गौतम यांनी त्याच अपघातस्थळी विषारी औषध पिऊन आपली जीवनयात्रा संपवल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ज्या ठिकाणी अडीच वर्षांपूर्वी त्यांच्या हसत्याखेळत्या कुटुंबाचा अंत झाला, त्याच ठिकाणी त्यांनीही आपल्या आयुष्याचा शेवट केला. या घटनेने कोल्हापूर आणि पुणे परिसरात हळहळ व्यक्त केला जात आहे.