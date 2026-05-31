/महाराष्ट्रात भयानक वाहतूक कोंडी, कोकणात गेलेले पर्यटक अडकले, मुंबई गोवा महामार्गावर 3 ते 4 KM लांब वाहनांच्या रांगा

Mumbai Goa High Traffic : सुट्टीचा हंगाम संपत आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची गर्दी झाली आहे. अनेकांनी परतीचा प्रवास सुरु केला आहे. कोकणात गेलेले पर्यटक वाहतूक कोंडीत अडकले. 3 ते 4 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या. अलिबाग - वडखळ मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली.
शनिवार - रविवारच्या सुट्टीनिमित्त कोकणात दाखल झालेल्या पर्यटकांच्या परतीच्या प्रवासामुळे रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. अलिबाग -वडखळ मार्गावर तब्बल पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या असून वाहनचालकांना तासन्तास खोळंबा सहन करावा लागत आहे. तर मुंबई-गोवा महामार्गावर माणगावजवळ सुमारे तीन किलोमीटरपर्यंत वाहने अडकून पडली आहेत.
कार्लेखिंड ते पेझारी दरम्यान वाहतूक अत्यंत संथगतीने सुरू असून पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे संपूर्ण परिसरात वाहतुकीचा ताण निर्माण झाला आहे. मे महिन्यातील शेवटचा विकेंड असल्यानं पर्यटक मोठ्या संख्येनं रायगडातील पर्यटन स्थळांवर दाखल झाले होते. सुट्टी संपल्यानंतर ते मुंबईकडे परतत असल्याने ही कोंडी झाली आहे.
