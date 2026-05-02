English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यातील नसरापूर येथे  4 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली.  अत्याचार प्रकरणात  नागरिकांचा संताप उसळला आहे. संतप्त नागरिकांनी  रास्तारोको केला. यामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. पुण्यातून मुंबई आणि साताऱ्याकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 09:43 PM IST
पुण्यात भयानक वाहतूक कोंडी! पुण्यातुन सातारा मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प

Pune Crime News :  पुण्याच्या भोरमध्ये माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. एका 4 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्ये घडली आहे. या घटनेनंतर 65 वर्षाच्या भीमाजी कांबळे नावाच्या नराधमाच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या आहेत. या घटनेनंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जातोय. पुण्यामध्ये मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला आहे.  पीडितेच्या कुटुंबीयांसह नागरिकांनी ठिय्या मांडला आहे.  रास्तारोकोमुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. यामुळे मुंबईकडून साताऱ्याकडे जाणारी साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

वडगाव ब्रिज येथे हॉटेल सुवर्णा समोर सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे मुंबईकडून साताऱ्याकडे तसेच साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या दोन्ही वाहतूक मार्गिका पूर्णतः बंद करण्यात आलेल्या आहेत.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जोपर्यंत पुण्यातील नवले ब्रिज या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनास्थळी येणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही आंदोलन आक्रमक. चार वर्षाच्या चिमुर्डीचा मृतदेह सह नवले ब्रिजवर सुरू आहे आंदोलन.

वडगाव ब्रिज येथे हॉटेल सुवर्णा समोर सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे मुंबईकडून साताऱ्याकडे तसेच साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या दोन्ही वाहतूक मार्गिका (लेन) पूर्णतः बंद करण्यात आलेल्या आहेत. म्हणून, सदर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या सर्व वाहनचालकांनी वडगाव ब्रिजकडे येणे टाळावे. कृपया सुरक्षित ठिकाणी थांबून राहावे किंवा पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. रास्ता रोको आंदोलन संपुष्टात येण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो अशा प्रकारच्या सूचना पुणे वाहतूक शाखेच्या पोलीस उप आयुक्तांनी केले आहे. 

दरम्यान या घटनेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही दखल घेतली आहे. प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी कोर्टाकडे करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. तर अशा नराधमांना चौकात शिक्षा दिली पाहिजे असं मत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केले.

65 वर्षीय नराधमानं अंगणात खेळणा-या चिमुकलीला गोठ्यात नेलं

उन्हाळ्याच्या सुटीत मामाकडे आलेल्या चिमुकलीवर विकृत नराधमाची नजर पडली. त्यानं चिमुकलीवर अत्याचार करून तिला संपवलं. 65 वर्षीय नराधमानं अंगणात खेळणा-या चिमुकलीला गोठ्यात नेलं. चिमुकलीला गोठ्यात घेऊन जातानाची दृश्य सीसीटीव्ही कॅमे-यात कैद झाली आहेत.  गोठ्यात चिमुकलीवर अत्याचार करून दगडानं ठेचून तिची हत्या केली. हत्या करून चिमुकलीचा मृतदेह शेणाच्या ढिगा-याखाली झाकून ठेवला. कुटुंबियांनी शोधाशोध केल्यानंतर गोठ्यात शेणाच्या ढिगा-याखाली मृतदेह आढळला. याआधीही या क्रूरकर्मावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी घेतली नसरापूर घटनेतील पीडित कुटुंबीयांची भेट नसरापूर येथे घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी असून समाजमनाला हादरवणारी आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज पुणे येथील धायरी येथे जाऊन पीडित मुलीच्या पालकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांचे सांत्वन करत त्यांच्याशी संवाद साधला. शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून नराधम आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा विश्वास त्यांना दिला.

या भेटीदरम्यान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घटनास्थळावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. या प्रकरणात खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी, अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सदर खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा होण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे सांगितले.

दरम्यान, हे अमानुष कृत्य करणारा आरोपी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून त्याच्याविरोधात सबळ पुराव्यांच्या आधारे दोषारोपपत्र लवकरात लवकर न्यायालयात दाखल करण्याच्या सूचना संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.  सदर प्रकरणाचा खटला फास्टट्रॅक न्यायालयात चालवण्यात येणार असून यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमण्यात येणार आहे. तसेच पॉक्सो कायद्यानुसार आरोपीस अत्यंत कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी संबंधित यंत्रणांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, दोषींना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असा ठाम इशाराही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिला.

About the Author

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Terrible traffic jam in PuneTraffic from Pune to Mumbai and Sataraपुणेपुणे वाहतूक कोंडीपुणे अत्याचार

