Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
पुण्यात महाभयानक ट्राफिक जाम! तब्बल 5 KM पर्यंत 5 तास वाहने जागच्या जागी थांबली, एकही वाहन जागचे हलले नाही

पुण्यात महाभयानक वाहतूक कोंडी पहायला मिळाली. तब्बल 5 KM पर्यंत 5 तास वाहने जागच्या जागी थांबली होती. यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 27, 2026, 06:45 PM IST
Pune Traffic Jam : पुण्यात महाभयानक ट्राफिक जाम झाला. तब्बल 5 तास वाहने जागच्या जागी थांबली होती. एकही वाहन जागचे हलले नाही. पुण्यातील दिवे घाट परिसरात ही अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला तसेच. जेजुरीच्या दिशेने जाणाऱ्या भक्तांचे प्रचंड हाल झाले. अजूनही याठिकाणी वाहनांची कासवगतीने वाहतूक सुरु आहे. 

मंगळवारी सकाळपसाूनच पुणे–सासवड मार्गावर वाहतूक कोंडी पहायला मिळाली. दुपारनंतर तब्बल चार ते पाच तासांपासून वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली होती. संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाली होती. तब्बल 5 KM पर्यंत 5 तास वाहने जागच्या जागी थांबली होती.  घाट परिसरात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामासाठी ब्लास्टिंग करण्यात येत असल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वाहतूक थांबवण्यात आली. यामुळे दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून सुमारे पाच किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरापर्यंत ट्रॅफिक जाम झाल्याचे चित्र आहे. या कोंडीमुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत असून अनेक वाहनचालक तासन्‌तास अडकून पडले आहेत. प्रशासनाकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रजासत्ताक दिनी पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहतूक कोंडी

प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक लोणावळ्यात दाखल झाले होते अनेक पर्यटकांनी देवदर्शन करण्याचा निश्चय केल्याने कार्ला एकविरा देवीच्या दर्शनासाठी अनेक वाहन चालक कार्ला परिसरात आले होते. परिणामी पुणे-मुंबई महामार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झालीये. यावेळी पोलीस प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभार समोर आला होता.

नाशिकमध्ये वाहतूक कोंडी

वनजमिनीचे पट्टे, कर्जमाफी, हमीभावासह विविध मागण्यांसाठी शेतक-यांचा मोर्चा नाशिकच्या पाथर्डी परिसरातून मुंबईकडे मार्गस्थ झालाय. मोर्च्यात हजारो आदिवासी शेतकरी सहभागी झालेत. मुंबई आग्रा रोडवरून लाल वादळ मुंबईकडे येतंय. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास हा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने कूच करणार आहे. 'लाल वादळा'मुळे नाशिक शहरात तीन तास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. मोर्चा आणि रस्त्यावरील खोदकामांमुळे शहरातील वाहतुकीचा वेग मंदावला.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Terrible traffic jam in PuneVehicles stopped for 5 hours at Pume Dive Ghatपुणे दिवे घाटपुणे वाहतूक कोंडी

